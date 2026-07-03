Додає об'єму та має дорогий вигляд: найактуальніша літня стрижка

Стрижка волосся. Колаж: Новини.LIVE

Юлія Печерська Редактор

Щоліта багато жінок замислюються над зміною зачіски. Коли на вулиці спека, хочеться чогось легшого, практичнішого і водночас стильного. Саме тому цього сезону все більше уваги привертає боб Капрі — варіант короткої стрижки, який уже встиг завоювати прихильність модниць.

Новини.LIVE з посиланням на Glamour розповість про цю стрижку детальніше.

Головна перевага цієї стрижки — це природність. Ніяких складних укладок вона не вимагає. Навпаки, легка недбалість тут лише додає шарму.

Яка стрижка стане хітом цього літа

Боб Капрі зазвичай має довжину від лінії підборіддя до плечей. Майстри роблять так, що волосся не лежить ідеально рівно, але саме в цьому й полягає його особливість.

Назва стрижки пов'язана з італійським островом Капрі, який давно став символом безтурботного відпочинку та середземноморського стилю життя. Саме цей настрій і намагається передати зачіска — легкість, свободу та невимушену елегантність.

Ще один плюс боба Капрі полягає в тому, що він підходить багатьом жінкам. Зокрема, власницям овального та видовженого обличчя. Якщо обличчя кругле, стилісти радять залишати трохи більше довжини нижче підборіддя. Такий прийом допомагає візуально зробити риси більш витягнутими.

Добре поєднується ця стрижка і з різними видами чубчика. Наприклад, популярна чубчик-шторка додає образу м'якості та робить його більш сучасним. А кілька пасом біля обличчя допомагають красиво підкреслити вилиці.

Часто боб Капрі обирають жінки різного віку. Молодшим він додає легкості та свіжості, а після 50 років допомагає освіжити зовнішність без кардинальних змін. Саме тому стилісти називають його однією з найбільш універсальних стрижок останніх сезонів.

Особливо приваблює те, що догляд за такою стрижкою не забирає багато часу. У спекотні дні достатньо нанести трохи текстурувального спрею або легкого засобу для об'єму, після чого дати волоссю висохнути природним шляхом. Результат матиме такий вигляд, ніби над зачіскою працював стиліст.

Єдине, про що варто пам'ятати, — регулярне оновлення форми. Саме завдяки акуратному зрізу та правильній довжині боб Капрі зберігає свою легкість і той самий ефект невимушеної розкоші, за який його так полюбили цього літа.

Раніше ми писали про те, яка стрижка, навпаки, покинула тренди цього літа. Стилісти називають її застарілою і радять знайти альтернативу.

Також Новини.LIVE повідомляли, яка стрижка залишається незмінним фаворитом у стилістів протягом багатьох років. Це коротка стрижка, яку полюбляють жінки.