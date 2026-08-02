Чубчик-шторка матиме ідеальний вигляд: знадобиться лише один прийом в укладці

Укладання волосся, дівчина з чубчиком. Фото: magnific. Колаж: Новини.LIVE

Юлія Печерська Редактор

Чубчик-шторка вже кілька років поспіль не виходить із моди. Його люблять за те, що він не змінює кардинально зовнішність, але при цьому робить зачіску цікавішою. До того ж він пасує майже до будь-якої довжини волосся і не має такого суворого вигляду, як класичний рівний чубчик.

Про це розповість Новини.LIVE з посиланням на Myself.

Якщо здається, що для красивого укладання потрібні особливі навички, насправді це не так. Є простий спосіб, який допомагає зробити той самий легкий вигин, що часто роблять в салонах.

Як зробити гарну укладку вдома

Спочатку відокремте біля обличчя передні пасма — саме з них і формується чубчик. Розділіть волосся на дві однакові частини. Одне пасмо злегка скрутіть і кілька разів притисніть праскою. Потім не поспішайте його розпускати — закріпіть шпилькою біля голови, поки волосся повністю не охолоне, дже саме тоді воно фіксує нову форму. Точно так само зробіть із другою стороною. За бажанням можна трохи збризнути лаком, але без фанатизму. Після цього залишиться лише зняти шпильки та обережно розчесати пасма у напрямку до решти волосся. У результаті чубчик плавно ляже з обох боків обличчя.

Перед укладанням обов'язково використовуйте термозахист, а працювати праскою краще лише на сухому волоссі. Наприкінці достатньо трохи розібрати пасма пальцями — так зачіска матиме легкий і природний вигляд. Лаку теж потрібно зовсім небагато, щоб волосся залишалося рухливим, а не перетворилося на жорстку конструкцію.

Чубчик-шторка. Фото з Instagram

Чи варто стригти чубчик-шторку

Брати ножиці до рук удома все ж не варто. Особливо якщо волосся густе, хвилясте або кучеряве. Після стрижки воно може лягти зовсім не так, як ви очікували, і виправити це буде непросто.

Не менш важливо враховувати й природний напрямок росту волосся. Якщо біля чола є вихори, самостійно зробити гарний чубчик буде ще складніше. Саме тому перукарі радять довірити стрижку майстру, який одразу побачить, як правильно оформити пасма.

Раніше ми писали про те, кому варто звернути особливу увагу на популярну стрижку "піксі" з чубчиком. Вона пасує не усім, тому тут важливий розумний підхід.

Також Новини.LIVE повідомляли, які стрижки з чубчиком будуть актуальні цього року. З ними ви будете мати молодший вигляд.