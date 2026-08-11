Без дорогих процедур: як прибрати пухнастість волосся

Кінчики волосся, дівчина розчисує волосся. Фото: magnific. Колаж: Новини.LIVE

Юлія Печерська Редактор

Пухнастість волосся часто списують на вологу погоду, але справа далеко не завжди лише в ній. Якщо пасма стирчать у різні боки, електризуються або не хочуть вкладатися навіть після сушіння, варто звернути увагу на щоденний догляд.

Новини.LIVE розповість, чому волосся стає неслухняним і що допоможе зробити його більш гладким.

Чому волосся пушиться

Влітку на стан пасом впливають сонце, спека та сухе повітря. Узимку до цього додаються мороз, холодний вітер і постійний контакт із шапкою та одягом. У результаті волосся може стати сухішим і сильніше електризуватися.

Ще одна поширена причина — гарячі укладки. Регулярне використання фена, праски або плойки без термозахисту поступово пошкоджує структуру волосся. Особливо це помітно на освітлених пасмах, які й без того потребують більш делікатного догляду.

Під час освітлення волосся втрачає природний пігмент, через що воно може стати більш пористим. Саме тому після блондування пасма нерідко пушаться сильніше, ніж раніше.

Як прибрати пухнастість волосся

Почніть із базового догляду. Для сухого та пористого волосся підійде м'який шампунь, а після кожного миття варто використовувати кондиціонер. Він допомагає зробити поверхню волосся більш гладкою, тому пасма легше розчісуються та укладаються.

Раз або двічі на тиждень можна додавати маску. Не обов'язково скуповувати всю полицю в магазині: набагато важливіше регулярно користуватися засобом, який підходить саме вашому типу волосся. Для пересушених пасом підійдуть зволожувальні та пом'якшувальні формули.

Пухнасте волосся. Фото: magnific

Після миття не тріть волосся рушником. Акуратно промокніть його і нанесіть незмивний засіб — крем, спрей або олію для довжини. Такі продукти допомагають зменшити сухість і захищають волосся під час укладання.

Якщо без фена чи праски не обійтися, не забувайте про термозахист. Фен краще тримати на помірній температурі та не підносити його впритул до пасом. А праску не варто використовувати щодня лише для того, щоб прибрати кілька волосків, які вибилися із зачіски.

Важливо й те, чим ви розчісуєтеся. Жорстка щітка може додатково травмувати сухе волосся, особливо якщо воно заплуталося. Починайте розчісування з кінчиків і поступово рухайтеся вгору.

І ще один момент: повністю позбутися пухнастості за одну процедуру неможливо. Якщо волосся сильно пошкоджене, йому потрібні час, регулярний догляд і менше агресивних укладок. Саме така комбінація зазвичай дає помітніший ефект, ніж спроба щодня "пригладжувати" пасма новим засобом.

Раніше ми писали про те, який компонент можна додати у свій шампунь, якщо хочете, щоб волосся довше мало свіжий вигляд. Для цього знадобиться домашня кухонна сіль.

Також Новини.LIVE повідомляли, яка звичка в догляді за волоссям може йому більше нашкодити, ніж допомогти. Більшість жінок, на думку експертів, допускають цю помилку.