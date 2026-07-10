Balenciaga відродила одну з найвідоміших сумок 2000-х

Дівчина з сумкою. Колаж: Новини.LIVE

Юлія Печерська Редактор

Сумка City Bag від Balenciaga знову стала однією з найбільш обговорюваних моделей сезону. Після кількох переосмислень модель отримала ще одну версію — цього разу її представив новий креативний директор бренду П'єрпаоло Піччолі.

Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на Vogue.

Знакова сумка 2000-х знову підкорює світ моди

Історія цієї сумки почалася на початку 2000-х. Її створив Ніколя Жеск'єр, але спочатку модель не планували запускати у великий продаж. Ситуація змінилася після того, як із City Bag почала регулярно з'являтися Кейт Мосс. Завдяки цьому аксесуар швидко став одним із найвпізнаваніших у колекціях Balenciaga.

За наступні роки сумка неодноразово змінювалася. У колекції осінь-зима 2020/2021 Демна представив Neo Classic — сучасну інтерпретацію культової моделі. Дизайнер зробив силует більш структурованим, випустив великі та мініверсії, використав яскраві однотонні кольори, шкіру з ефектом зношеності та варіанти з графіті. При цьому основні елементи City Bag залишилися впізнаваними.

Balenciaga. Фото з Vogue

Після призначення П'єрпаоло Піччолі очікування щодо повернення цієї моделі лише посилилися. Уже в дебютній колекції весна-літо 2026 він показав одразу кілька нових виконань City Bag. До лінійки увійшли варіанти із шоколадної замші, чорної та бежевої шкіри, а також модель насиченого кольору фуксії.

Balenciaga. Фото з Vogue

Ще більш незвичне прочитання дизайнер представив на дебютному кутюрному показі сезону осінь-зима 2026/2027. На подіумі з'явилися лише дві версії культової сумки. Одну виготовили повністю зі сріблястого металу, іншу вкрили рожевою кристальною сіткою. Саме вони стали одними з найпомітніших аксесуарів усієї колекції та показали, який вигляд знайома модель буде мати в кутюрному форматі.

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