Аксесуар за ціною авто: Наомі Кемпбелл показала сумку Hermès за 25 тисяч доларів

Зелена сумка, Наомі Кемпбелл. Фото: magnific, Sam Bagnall/Sutton Images. Колаж: Новини.LIVE

Юлія Печерська Редактор

Британська супермодель Наомі Кемпбелл знову довела, що навіть звичайний вихід на пляж може перетворити на модну подію. Цього разу супермодель помітили на Ібіці дорогою до яхти, а найбільше уваги привернула не сукня, а розкішна сумка Hermès, вартість якої перевищує мільйон гривень.

Про це пише Новини.LIVE з посиланням на Page Six.

Літній образ Наомі Кемпбелл з культовою сумкою

Для відпочинку 56-річна зірка обрала легку бірюзову сукню з воланами, гумові шльопанці Havaianas та купальник. Образ вона доповнила яскраво-синьою сумкою Kelly Pochette від Hermès, яка коштує близько 24,5 тисячі доларів.

Не обійшлося й без ефектних деталей. Наомі одягла сонцезахисні окуляри у формі "котяче око", солом'яний капелюх, кілька золотих ланцюжків і різнокольорові браслети з бісеру. Усе разом мало невимушений, але дуже дорогий вигляд.

До катера модель супроводжував охоронець, який ніс її пляжну сумку. Звідти Кемпбелл вирушила на розкішну експедиційну яхту Force Blue. Судно завдовжки понад 70 метрів розраховане лише на 12 гостей, а обслуговує його команда з 21 людини.

Цікаво, що ця яхта має доволі гучну історію. Колись її власником був італійський бізнесмен та керівник команди Alpine Formula One Флавіо Бріаторе, з яким Наомі свого часу була заручена. Після їхнього розриву судно опинилося в центрі податкового скандалу: у 2010 році італійська влада конфіскувала яхту та продала її на аукціоні. Сам Бріаторе тоді заявляв, що її реалізували значно дешевше від реальної вартості.

Сьогодні Force Blue доступна для оренди, але таку розкіш можуть дозволити собі одиниці. За тиждень відпочинку на борту доведеться заплатити близько 360 тисяч євро.

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