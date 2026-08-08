7 відтінків лаку, які роблять руки візуально молодшими після 40

Ніжний відтінок в манікюрі, нанесення лаку. Фото: magnific. Колаж: Новини.LIVE

Юлія Печерська Редактор

Після 40 років не обов'язково переходити на бежевий лак і відмовлятися від яскравих кольорів. Зіркова майстриня манікюру Алекс Ячно пояснила, які відтінки справді освіжають руки, а які краще залишити в палітрі салону.

Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на журнал Parade.

Алекс Ячно працювала з багатьма голлівудськими акторками, серед яких Сара Полсон, Еллен Помпео та Джессіка Біл. За її словами, головне правило дуже просте: не дивитися на цифру в паспорті, а оцінювати, який колір кращий вигляд має саме на ваших руках.

Трендові кольори манікюру для жінок після 40 років

Серед найкращих варіантів вона називає напівпрозорий рожевий. Він робить нігті охайними.

Гарний манікюр. Фото з Instagram

Якщо хочеться класики, варто придивитися до червоного. Але не будь-якого, а глибокого вишневого або цегляного. Такі відтінки давно стали базою і майже завжди мають вдалий вигляд.

Ще один вдалий вибір — ягідні кольори. Бордовий, сливовий або темна ожина додають нігтям виразності. Любителькам темних відтінків майстриня також радить темно-синій лак. Він привертає увагу, але не настільки контрастний, як чорний.

Нюдовий манікюр теж залишається хорошим рішенням, хоча тут легко помилитися. Якщо лак майже такого самого кольору, як шкіра, руки можуть мати менш виразний вигляд. Краще, щоб між ними була легка різниця в тоні.

Також є кольори, з якими Ячно радить бути обережними. Холодний блакитний, крейдяно-білий, тьмяний сірий і приглушений зелений іноді роблять шкіру блідішою та сильніше підкреслюють судини. Саме тому перед манікюром краще не дивитися лише на палітру в баночці, а попросити майстра показати відтінок на нігті.

Окремо майстриня звернула увагу на форму. Найчастіше вона радить овальні, мигдалеподібні нігті або сквовал.

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