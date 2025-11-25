Відео
Відео

Втома і запаморочення неминучі — прогноз магнітних бур

Дата публікації: 25 листопада 2025 14:51
Оновлено: 14:50
Магнітні бурі 25 листопада — прогноз для метеозалежних
Погане самопочуття. Фото: Pexels

У вівторок, 25 листопада, на Землю впливатиме слабка магнітна буря рівня G1. Метеозалежні та літні люди можуть відчути погіршення самопочуття.

Про це повідомляє Meteoprog.

Магнітні бурі 25 листопада

Фахівці повідомили, що за останні 24 години сонячна активність була  низькою. На поверхні помітили лише один спалах класу B та сім спалахів класу C, які практично не впливають на земні процеси та не становлять загрози.

null
Прогноз магнгітних бур з 19 до 27 листопада. Фото: скриншот

Впродовж дня геомагнітне поле коливатиметься від спокійного до злегка збуреного стану. Втім, зберігається можливість поодиноких спалахів М-класу.

null
Прогноз магнітних бур в Україні з 25 до 28 листопада. Фото: скриншот

Сонячна активність на 25 листопада:

  • Ймовірність малого геомагнітного шторму — 25%
  • Ймовірність великого геомагнітного шторму — 5%
  • Ймовірність спалаху на Сонці М-класу — 15%
  • Ймовірність спалаху на Сонці Х-класу — 1%
  • Кількість сонячних плям — 25

Як магнітні бурі впливають на здоров'я людини

Фахівці зазначають, що під час слабких магнітних коливань окремі люди можуть відчувати дискомфорт. Найчастіше реагують ті, хто має підвищену чутливість до змін атмосферних і космічних умов.

У дні навіть слабких геомагнітних збурень частина людей може відчувати легкий головний біль, втому або сонливість, труднощі з концентрацією, незначні перепади артеріального тиску, відчуття напруженості чи дратівливість. Лікарі радять уважніше ставитися до режиму дня, більше пити води та уникати перевантажень.

Нагадаємо, синоптики назвали області, де у вівторок, 25 листопада, можлива ожеледиця та мокрий сніг.

А синоптикиня Наталка Діденко сказала, як на Україну завтра, 26 листопада, вплине циклон

космос Сонце магнітні бурі прогнози погане самопочуття
Людмила Войтюк - Редактор
Автор:
Людмила Войтюк
