Магнітні бурі 25 листопада — прогноз для метеозалежних

У вівторок, 25 листопада, на Землю впливатиме слабка магнітна буря рівня G1. Метеозалежні та літні люди можуть відчути погіршення самопочуття.

Про це повідомляє Meteoprog.

Магнітні бурі 25 листопада

Фахівці повідомили, що за останні 24 години сонячна активність була низькою. На поверхні помітили лише один спалах класу B та сім спалахів класу C, які практично не впливають на земні процеси та не становлять загрози.

Прогноз магнгітних бур з 19 до 27 листопада.

Впродовж дня геомагнітне поле коливатиметься від спокійного до злегка збуреного стану. Втім, зберігається можливість поодиноких спалахів М-класу.

Прогноз магнітних бур в Україні з 25 до 28 листопада.

Сонячна активність на 25 листопада:

Ймовірність малого геомагнітного шторму — 25%

Ймовірність великого геомагнітного шторму — 5%

Ймовірність спалаху на Сонці М-класу — 15%

Ймовірність спалаху на Сонці Х-класу — 1%

Кількість сонячних плям — 25

Як магнітні бурі впливають на здоров'я людини

Фахівці зазначають, що під час слабких магнітних коливань окремі люди можуть відчувати дискомфорт. Найчастіше реагують ті, хто має підвищену чутливість до змін атмосферних і космічних умов.

У дні навіть слабких геомагнітних збурень частина людей може відчувати легкий головний біль, втому або сонливість, труднощі з концентрацією, незначні перепади артеріального тиску, відчуття напруженості чи дратівливість. Лікарі радять уважніше ставитися до режиму дня, більше пити води та уникати перевантажень.

