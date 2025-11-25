Видео
Видео

Усталость и головокружение неизбежны — прогноз магнитных бурь

Ua ru
Дата публикации 25 ноября 2025 14:51
обновлено: 14:50
Магнитные бури 25 ноября — прогноз для метеозависимых
Плохое самочувствие. Фото: Pexels

Во вторник, 25 ноября, на Землю будет влиять слабая магнитная буря уровня G1. Метеозависимые и пожилые люди могут почувствовать ухудшение самочувствия.

Об этом сообщает Meteoprog.

Магнитные бури 25 ноября

Специалисты сообщили, что за последние 24 часа солнечная активность была низкой. На поверхности заметили лишь одну вспышку класса B и семь вспышек класса C, которые практически не влияют на земные процессы и не представляют угрозы.

null
Прогноз магнгитных бурь с 19 по 27 ноября. Фото: скриншот

В течение дня геомагнитное поле будет колебаться от спокойного до слегка возмущенного состояния. Впрочем, сохраняется возможность единичных вспышек М-класса.

null
Прогноз магнитных бурь в Украине с 25 по 28 ноября. Фото: скриншот

Солнечная активность на 25 ноября:

  • Вероятность малого геомагнитного шторма - 25%
  • Вероятность большого геомагнитного шторма - 5%
  • Вероятность вспышки на Солнце М-класса - 15%
  • Вероятность вспышки на Солнце Х-класса - 1%
  • Количество солнечных пятен - 25

Как магнитные бури влияют на здоровье человека

Специалисты отмечают, что во время слабых магнитных колебаний отдельные люди могут испытывать дискомфорт. Чаще всего реагируют те, кто имеет повышенную чувствительность к изменениям атмосферных и космических условий.

В дни даже слабых геомагнитных возмущений часть людей может испытывать легкую головную боль, усталость или сонливость, трудности с концентрацией, незначительные перепады артериального давления, ощущение напряженности или раздражительность. Врачи советуют внимательнее относиться к режиму дня, больше пить воды и избегать перегрузок.

Напомним, синоптики назвали области, где во вторник, 25 ноября, возможна гололедица и мокрый снег.

А синоптик Наталья Диденко сказала, как на Украину завтра, 26 ноября, повлияет циклон.

