Україна
Буде теплий циклон — Діденко сказала, де завтра пригріє до +17°C

Буде теплий циклон — Діденко сказала, де завтра пригріє до +17°C

Ua ru
Дата публікації: 25 листопада 2025 14:01
Оновлено: 14:03
Погода в Україні 26 листопада — прогноз від Наталки Діденко
Погода в Києві. Фото: Новини.LIVE

У середу, 26 листопада, погода в Україні буде теплою лише в одному з регіонів крахни. Також можливий сильний вітер південного напрямку. 

Про це повідомила синоптик Наталка Діденко.

Погода в Україні 26 листопада

Протягом дня температура коливатиметься в межах +8...+12 °C, а на півдні очікується справжнє тепло — там стовпчики термометра піднімуться вдень до +12...+17 °C. Лише західні області будуть дещо прохолоднішими, де повітря прогріється лише до +4...+9 °C.

Температурна карта України 26 листопада. Фото: Метеопост

За словами Наталки Діденко, вдень можливий сильний рвучкий південний вітер, який буде майже по всій території країни. Дощі можливі лише на крайньому заході — Україну частково зачепить циклон Wolfgang.

Наталка Діденко зазначила, що помітне похолодання прийде уже після 30 листопада. 

Карта руху атмосферних циклонів. Фото: Wetterpade

Прогноз погоди в Києві 26 листопада

У Києві 26 листопада істотних опадів не очікується. Денна температура сягатиме +9...+10 °C, буде вітряно.

Нагадаємо, синоптики попередили про мокрий сніг та навіть ожеледицю у деяких регіонах у вівторок, 25 листопада.

Також синоптики склали попередній прогноз на зиму у 2025-2026 року та сказали, коли прийдуть морози до -16°C.

погода похолодання потепління Наталка Діденко прогноз погоди погода в Україні
Світлана Силенко - Редактор
Автор:
Світлана Силенко
