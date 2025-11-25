Погода в Україні 26 листопада — прогноз від Наталки Діденко

Погода в Києві. Фото: Новини.LIVE

У середу, 26 листопада, погода в Україні буде теплою лише в одному з регіонів крахни. Також можливий сильний вітер південного напрямку.

Про це повідомила синоптик Наталка Діденко.

Погода в Україні 26 листопада

Протягом дня температура коливатиметься в межах +8...+12 °C, а на півдні очікується справжнє тепло — там стовпчики термометра піднімуться вдень до +12...+17 °C. Лише західні області будуть дещо прохолоднішими, де повітря прогріється лише до +4...+9 °C.

Температурна карта України 26 листопада. Фото: Метеопост

За словами Наталки Діденко, вдень можливий сильний рвучкий південний вітер, який буде майже по всій території країни. Дощі можливі лише на крайньому заході — Україну частково зачепить циклон Wolfgang.

Наталка Діденко зазначила, що помітне похолодання прийде уже після 30 листопада.

Карта руху атмосферних циклонів. Фото: Wetterpade

Прогноз погоди в Києві 26 листопада

У Києві 26 листопада істотних опадів не очікується. Денна температура сягатиме +9...+10 °C, буде вітряно.

Нагадаємо, синоптики попередили про мокрий сніг та навіть ожеледицю у деяких регіонах у вівторок, 25 листопада.

