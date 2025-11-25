Видео
Україна
Видео

Теплый циклон — Диденко сказала, где завтра пригреет до +17°C

Теплый циклон — Диденко сказала, где завтра пригреет до +17°C

Ua ru
Дата публикации 25 ноября 2025 14:01
обновлено: 14:03
Погода в Украине 26 ноября — прогноз от Наталки Диденко
Погода в Киеве. Фото: Новини.LIVE

В среду, 26 ноября, погода в Украине будет теплой лишь в одном из регионов крахны. Также возможен сильный ветер южного направления.

Об этом сообщила синоптик Наталья Диденко.

Читайте также:

Погода в Украине 26 ноября

В течение дня температура будет колебаться в пределах +8...+12 °C, а на юге ожидается настоящее тепло — там столбики термометра поднимутся днем до +12...+17 °C. Только западные области будут несколько прохладнее, где воздух прогреется лишь до +4...+9 °C.

null
Температурная карта Украины 26 ноября. Фото: Метеопост

По словам Наталки Диденко, днем возможен сильный порывистый южный ветер, который будет почти по всей территории страны. Дожди возможны лишь на крайнем западе — Украину частично заденет циклон Wolfgang.

Наталка Диденко отметила, что заметное похолодание придет уже после 30 ноября.

null
Карта движения атмосферных циклонов. Фото: Wetterpade

Прогноз погоды в Киеве 26 ноября

В Киеве 26 ноября существенных осадков не ожидается. Дневная температура будет достигать +9...+10 °C, будет ветрено.

Напомним, синоптики предупредили о мокром снеге и даже гололеде в некоторых регионах во вторник, 25 ноября.

Также синоптики составили предварительный прогноз на зиму в 2025-2026 году и сказали, когда придут морозы до -16°C.

Светлана Силенко - Редактор
Автор:
Светлана Силенко
