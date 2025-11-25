Відео
Шквали, сніг і ожеледиця — яка погода буде в Україні сьогодні

Шквали, сніг і ожеледиця — яка погода буде в Україні сьогодні

Дата публікації: 25 листопада 2025 06:25
Оновлено: 19:26
Погода сьогодні, 25 листопада, в Україні — Укргідрометцентр
Дівчина падає через ожеледицю. Фото ілюстративне: baonga.com

Прогноз погоди в Україні на вівторок, 25 листопада, надали синоптики. Буде хмарно із проясненнями. У західних областях очікуються невеликий дощ, мокрий сніг і ожеледиця на дорогах, а на решті території опадів не передбачається.

Про це в понеділок, 24 листопада, повідомили в Українському гідрометеорологічному центрі.

Читайте також:

Яка погода буде в Україні 25 листопада 

Погода в Україні 25 листопада 2025 року
Карта "Погода в Україні" від Укргідрометцентру

Уночі й уранці місцями в південно-східних регіонах утвориться туман. Переважно південно-східний вітер дутиме зі швидкістю 7–12 м/с, але вдень у Карпатах, більшості центральних і південних областях його пориви подекуди сягнуть 15–18 м/с.

Уночі стовпчики термометрів знизяться до -2...+3 °С. Удень потеплішає до +3...+8 °С. На півдні країни вночі очікується +1...+6 °С, удень — +8...+13 °С, у Криму — до +17 °С.

Температури в Україні 25 листопада 2025 року
Карта температур від Meteopost.com

У Києві та на Київщині буде хмарно із проясненнями. Без опадів. Південно-східний вітер дутиме зі швидкістю 7–12 м/с. Нічна температура на Київщині — -2...+3 °С, а в Києві — 0...+2 °С. Удень у столиці повітря прогріється до +6...+8 °С, а в області — до +3...+8 °С.

Нагадаємо, 24 листопада, у деяких регіонах України була майже зимова погода. Йшов мокрий сніг, і було морозно. 

Також ми повідомляли, що в Одесі тиждень почався з мінливо хмарної погоди. Уночі пройшов дрібний дощ, а на дорогах був серпанок.

погода Укргідрометцентр синоптик прогноз погоди погода в Україні
Людмила Войтюк - Редактор
Автор:
Людмила Войтюк
