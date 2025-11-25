Погода сегодня, 25 ноября, в Украине — Укргидрометцентр

Девушка падает из-за гололеда. Фото иллюстративное: baonga.com

Прогноз погоды в Украине на вторник, 25 ноября, дали синоптики. Будет облачно с прояснениями. В западных областях ожидаются небольшой дождь, мокрый снег и гололедица на дорогах, а на остальной территории осадков не предвидится.

Об этом в понедельник, 24 ноября, сообщили в Украинском гидрометеорологическом центре.

Какая погода будет в Украине 25 ноября

Ночью и утром местами в юго-восточных регионах образуется туман. Преимущественно юго-восточный ветер будет дуть со скоростью 7–12 м/с, но днем в Карпатах, большинстве центральных и южных областях его порывы местами достигнут 15–18 м/с.

Ночью столбики термометров снизятся до -2...+3 °С. Днем потеплеет до +3...+8 °С. На юге страны ночью ожидается +1...+6 °С, днем — +8...+13 °С, в Крыму — до +17 °С.

В Киеве и Киевской области будет облачно с прояснениями. Без осадков. Юго-восточный ветер будет дуть со скоростью 7–12 м/с. Ночная температура на Киевщине — -2...+3 °С, а в Киеве — 0...+2 °С. Днем в столице воздух прогреется до +6...+8 °С, а в области — до +3...+8 °С.

Напомним, 24 ноября, в некоторых регионах Украины была почти зимняя погода. Шел мокрый снег, и было морозно.

Также мы сообщали, что в Одессе неделя началась с переменно облачной погоды. Ночью прошел мелкий дождь, а на дорогах была дымка.