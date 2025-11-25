Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
ПсихологияМода и красотаВкусШтабTravelТуризмРецептыДомРынок недвижимостиFashionМодаВоенная экономикаПутешествияДом и огородАвтоЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивСпортПсихология 2025Шоу-бизнесАрмияШоу-бизнес 1МедцентрITПромоНедвижимостьГороскопЭксклюзивЕвровидениеВалютаКиноВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦККино и сериалыМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияРынок трудаWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1МетеоПогодаУкраина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняПраздникиЛайфстайлLifeТехнологииФинансыИнвестицииДом 2024Львов

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Инвестиции
Индустрии
Кино и сериалы
Львов
Медцентр
Метео
Мобилизация
Мода
Новости дня
Праздники
Промо
Психология
Путешествия
Рынок недвижимости
Рынок труда
Спорт
Технологии
ТЦК
Финансы
Хроники
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Метео Шквалы, снег и гололедица — какая погода будет в Украине сегодня

Шквалы, снег и гололедица — какая погода будет в Украине сегодня

Ua ru
Дата публикации 25 ноября 2025 06:25
обновлено: 19:26
Погода сегодня, 25 ноября, в Украине — Укргидрометцентр
Девушка падает из-за гололеда. Фото иллюстративное: baonga.com

Прогноз погоды в Украине на вторник, 25 ноября, дали синоптики. Будет облачно с прояснениями. В западных областях ожидаются небольшой дождь, мокрый снег и гололедица на дорогах, а на остальной территории осадков не предвидится.

Об этом в понедельник, 24 ноября, сообщили в Украинском гидрометеорологическом центре.

Реклама
Читайте также:

Какая погода будет в Украине 25 ноября

Погода в Украине 25 ноября 2025 года
Карта "Погода в Украине" от Укргидрометцентра

Ночью и утром местами в юго-восточных регионах образуется туман. Преимущественно юго-восточный ветер будет дуть со скоростью 7–12 м/с, но днем в Карпатах, большинстве центральных и южных областях его порывы местами достигнут 15–18 м/с.

Ночью столбики термометров снизятся до -2...+3 °С. Днем потеплеет до +3...+8 °С. На юге страны ночью ожидается +1...+6 °С, днем — +8...+13 °С, в Крыму — до +17 °С.

Температуры в Украине 25 ноября 2025 года
Карта температур от Meteopost.com

В Киеве и Киевской области будет облачно с прояснениями. Без осадков. Юго-восточный ветер будет дуть со скоростью 7–12 м/с. Ночная температура на Киевщине — -2...+3 °С, а в Киеве — 0...+2 °С. Днем в столице воздух прогреется до +6...+8 °С, а в области — до +3...+8 °С.

Напомним, 24 ноября, в некоторых регионах Украины была почти зимняя погода. Шел мокрый снег, и было морозно.

Также мы сообщали, что в Одессе неделя началась с переменно облачной погоды. Ночью прошел мелкий дождь, а на дорогах была дымка.

погода Укргидрометцентр синоптик прогноз погоды погода в Украине
Людмила Войтюк - Редактор
Автор:
Людмила Войтюк
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации