Магнітні бурі 21 листопада — детальний прогноз для метеозалежних

Головний біль. Фото: Pexels

У п’ятницю, 21 листопада, магнітосфера Землі перебуватиме у збудженому стані, однак суттєвих геомагнітних збурень синоптики космічної погоди не прогнозують. Протягом доби можливі коливання від спокійного до активного рівня, але без переходу у повноцінну магнітну бурю.

Про це повідомляє Meteoprog.

Реклама

Читайте також:

Магнітні бурі 21 листопада — прогноз

Останні 24 години Сонце демонструвало низьку активність. За цей період зафіксовано три спалахи класу В та шість спалахів класу С, які не мають значного впливу на земне магнітне поле. Ймовірність появи сильніших подій невисока, але можуть бути й окремі спалахи М-класу.

Прогноз магнітних бур в Україні з 21 до 24 листопада. Фото: скриншот

Прогноз магнітних бур. Фото: Meteoagent

Як можуть почуватися метеозалежні люди у магнітні бурі

Фахівці зазначають, що у дні збудження магнітосфери частина людей може відчувати втому, головний біль, запаморочення, нудоту або зміни тиску.

У таких випадках радять зменшувати фізичні навантаження, більше відпочивати, стежити за водним балансом та уникати стресових ситуацій. Корисними можуть бути прогулянки на свіжому повітрі та легкий режим дня, який не перевантажує серцево-судинну систему.

Нагадаємо, відомо, які дні у листопаді будуть небезпечними через магнітні бурі.

Також сьогодні, 21 листопада, у деяких областях України прогнозують погіршення погоди — можливий мокрий сніг та заморозки вночі.