Україна
Временное затишье — прогноз магнитных бурь на сегодня

Временное затишье — прогноз магнитных бурь на сегодня

Ua ru
Дата публикации 21 ноября 2025 14:21
обновлено: 14:20
Магнитные бури 21 ноября — подробный прогноз для метеозависимых
Головная боль. Фото: Pexels

В пятницу, 21 ноября, магнитосфера Земли будет находиться в возбужденном состоянии, однако существенных геомагнитных возмущений синоптики космической погоды не прогнозируют. В течение суток возможны колебания от спокойного до активного уровня, но без перехода в полноценную магнитную бурю.

Об этом сообщает Meteoprog.

Читайте также:

Магнитные бури 21 ноября — прогноз

Последние 24 часа Солнце демонстрировало низкую активность. За этот период зафиксировано три вспышки класса В и шесть вспышек класса С, которые не имеют значительного влияния на земное магнитное поле. Вероятность появления более сильных событий невысока, но могут быть и отдельные вспышки М-класса.

null
Прогноз магнитных бурь в Украине с 21 по 24 ноября. Фото: скриншот
null
Прогноз магнитных бурь. Фото: Meteoagent

Как могут чувствовать себя метеозависимые люди в магнитные бури

Специалисты отмечают, что в дни возбуждения магнитосферы часть людей может чувствовать усталость, головную боль, головокружение, тошноту или изменения давления.

В таких случаях советуют уменьшать физические нагрузки, больше отдыхать, следить за водным балансом и избегать стрессовых ситуаций. Полезными могут быть прогулки на свежем воздухе и легкий режим дня, который не перегружает сердечно-сосудистую систему.

Напомним, известно, какие дни в ноябре будут опасными из-за магнитных бурь.

Также сегодня, 21 ноября, в некоторых областях Украины прогнозируют ухудшение погоды — возможен мокрый снег и заморозки ночью.

космос Солнце магнитные бури прогнозы плохое самочувствие
Людмила Войтюк - Редактор
Автор:
Людмила Войтюк
