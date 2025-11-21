Магнитные бури 21 ноября — подробный прогноз для метеозависимых

Головная боль. Фото: Pexels

В пятницу, 21 ноября, магнитосфера Земли будет находиться в возбужденном состоянии, однако существенных геомагнитных возмущений синоптики космической погоды не прогнозируют. В течение суток возможны колебания от спокойного до активного уровня, но без перехода в полноценную магнитную бурю.

Магнитные бури 21 ноября — прогноз

Последние 24 часа Солнце демонстрировало низкую активность. За этот период зафиксировано три вспышки класса В и шесть вспышек класса С, которые не имеют значительного влияния на земное магнитное поле. Вероятность появления более сильных событий невысока, но могут быть и отдельные вспышки М-класса.

Как могут чувствовать себя метеозависимые люди в магнитные бури

Специалисты отмечают, что в дни возбуждения магнитосферы часть людей может чувствовать усталость, головную боль, головокружение, тошноту или изменения давления.

В таких случаях советуют уменьшать физические нагрузки, больше отдыхать, следить за водным балансом и избегать стрессовых ситуаций. Полезными могут быть прогулки на свежем воздухе и легкий режим дня, который не перегружает сердечно-сосудистую систему.

