Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Контекст Відео
ПсихологіяМода та красаСмакШтабTravelТуризмРецептиДімРинок нерухомостіFashionМодаВійськова економікаМандриДім та городАвтоЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівСпортПсихологія 2025Шоу-бізнесАрміяШоу-бізнес 1МедцентрITПромоНерухомістьГороскопЕксклюзивЄвробаченняВалютаКіноВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиТЦККіно та серіалиСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяРинок праціWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1МетеоПогодаУкраїна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняСвятаЛайфстайлLifeТехнологіїФінансиІнвестиціїДім 2024Львів

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Інвестиції
Індустрії
Кіно та серіали
Львів
Мандри
Медцентр
Метео
Мобілізація
Мода
Новини дня
Промо
Психологія
Ринок нерухомості
Ринок праці
Свята
Смак
Спорт
Технології
ТЦК
Фінанси
Хроніки
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Метео Мокрий сніг і дощі — прогноз погоди на сьогодні

Мокрий сніг і дощі — прогноз погоди на сьогодні

Ua ru
Дата публікації: 21 листопада 2025 06:56
Оновлено: 07:44
Погода сьогодні, 21 листопада, в Україні — Укргідрометцентр та синоптик Наталка Діденко
Люди із зонтами під час снігу. Фото: УНІАН

Прогноз погоди на п'ятницю, 21 листопада, повідомили синоптики. В цей день погоду в більшості областей визначатимуть атмосферні фронти, тому вночі були невеликі, а вдень очікуються помірні дощі. Ба більше, на крайньому заході дощі будуть з мокрим снігом, лише у південно-східній частині без опадів. Вночі та вранці, крім півдня, спостерігатимуться тумани.

Про це у четвер, 20 листопада, повідомили в Українському гідрометеорологічному центрі.

Реклама
Читайте також:

Яка погода буде в Україні 21 листопада

В Україні 20 листопада будуть дощі, тумани і місцями мокрий сніг
Карта "Погода в Україні" від Укргідрометцентру

Вітер буде рухатись сьогодні із південного-сходу, з переходом у західних областях на північно-західній напрямок. Швидкість вітру буде 7-12 м/с.

Температура повітря у західних областях вночі становила близько 0 °С, вдень очікується +2...+7 °С. У північних та Вінницькій областях вночі +1...+6 °С, вдень в межах +5...+10 °С. На решті території вночі +6...+11 °С, вдень стовпчики термометрів будуть сягати +13...+18 °С, в Криму +21 °С.

Прогноз погоди в Україні 21 листопада
Карта температур від Meteopost.com

У Київській області та Києві сьогодні буде хмарна погода. Вночі місцями був невеликий дощ, вдень очікується помірний. Окрім того, вночі та вранці буде туман.

Вітер дутиме південно-східний зі швидкістю 7-12 м/с. Температура по області вночі становила +1...+6 °С, вдень +5...+10 °С.

Тим часом у Києві вночі +2...+4 °С, вдень +6...+8 °С.

Прогноз погоди від Наталки Діденко

За прогнозом синоптика Наталки Діденко, 21 листопада у більшості областей України температура повітря підвищиться і становитиме протягом дня +9...+14 °С. На півдні та подекуди в центрі буде +12...+18 °С, в Криму та на Херсонщині до +20 °С. У північній частині передбачається +8...+12 °С, і лише в західних втримається холодна погода на рівні +2...+7 °С.

Як пише Діденко, дощі сьогодні пройдуть на півночі, у центрі України. У західних областях буде дощ та мокрий сніг, а на півдні та сході без опадів.

У Києві тим часом переважатиме хмарна волога погода з дощем, проте потеплішає до +9 °С.

Нагадаємо, що в Одесі сьогодні оголосили штормове попередження через сильний туман. Синоптики попередили про погану видимість на дорогах, а також закликали мешканців та гостей міста бути уважними. 

Також ми інформували, якою буде погода у грудні під час новорічних свят.

погода Укргідрометцентр Наталка Діденко синоптик прогноз погоди погода в Україні
Людмила Войтюк - Редактор
Автор:
Людмила Войтюк
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації