Погода сьогодні, 21 листопада, в Україні — Укргідрометцентр та синоптик Наталка Діденко

Прогноз погоди на п'ятницю, 21 листопада, повідомили синоптики. В цей день погоду в більшості областей визначатимуть атмосферні фронти, тому вночі були невеликі, а вдень очікуються помірні дощі. Ба більше, на крайньому заході дощі будуть з мокрим снігом, лише у південно-східній частині без опадів. Вночі та вранці, крім півдня, спостерігатимуться тумани.

Про це у четвер, 20 листопада, повідомили в Українському гідрометеорологічному центрі.

Яка погода буде в Україні 21 листопада

Вітер буде рухатись сьогодні із південного-сходу, з переходом у західних областях на північно-західній напрямок. Швидкість вітру буде 7-12 м/с.

Температура повітря у західних областях вночі становила близько 0 °С, вдень очікується +2...+7 °С. У північних та Вінницькій областях вночі +1...+6 °С, вдень в межах +5...+10 °С. На решті території вночі +6...+11 °С, вдень стовпчики термометрів будуть сягати +13...+18 °С, в Криму +21 °С.

У Київській області та Києві сьогодні буде хмарна погода. Вночі місцями був невеликий дощ, вдень очікується помірний. Окрім того, вночі та вранці буде туман.

Вітер дутиме південно-східний зі швидкістю 7-12 м/с. Температура по області вночі становила +1...+6 °С, вдень +5...+10 °С.

Тим часом у Києві вночі +2...+4 °С, вдень +6...+8 °С.

За прогнозом синоптика Наталки Діденко, 21 листопада у більшості областей України температура повітря підвищиться і становитиме протягом дня +9...+14 °С. На півдні та подекуди в центрі буде +12...+18 °С, в Криму та на Херсонщині до +20 °С. У північній частині передбачається +8...+12 °С, і лише в західних втримається холодна погода на рівні +2...+7 °С.

Як пише Діденко, дощі сьогодні пройдуть на півночі, у центрі України. У західних областях буде дощ та мокрий сніг, а на півдні та сході без опадів.

У Києві тим часом переважатиме хмарна волога погода з дощем, проте потеплішає до +9 °С.

Нагадаємо, що в Одесі сьогодні оголосили штормове попередження через сильний туман. Синоптики попередили про погану видимість на дорогах, а також закликали мешканців та гостей міста бути уважними.

Також ми інформували, якою буде погода у грудні під час новорічних свят.