Погода сегодня, 21 ноября, в Украине — Укргидрометцентр и синоптик Наталья Диденко

Люди с зонтами во время снега. Фото: УНИАН

Прогноз погоды на пятницу, 21 ноября, сообщили синоптики. В этот день погоду в большинстве областей будут определять атмосферные фронты, поэтому ночью были небольшие, а днем ожидаются умеренные дожди. Более того, на крайнем западе дожди будут с мокрым снегом, только в юго-восточной части без осадков. Ночью и утром, кроме юга, будут наблюдаться туманы.

Об этом в четверг, 20 ноября, сообщили в Украинском гидрометеорологическом центре.

Реклама

Читайте также:

Какая погода будет в Украине 21 ноября

Карта "Погода в Украине" от Укргидрометцентра

Ветер будет двигаться сегодня с юго-востока, с переходом в западных областях на северо-западное направление. Скорость ветра будет 7-12 м/с.

Температура воздуха в западных областях ночью составила около 0 °С, днем ожидается +2...+7 °С. В северных и Винницкой областях ночью +1...+6 °С, днем в пределах +5...+10 °С. На остальной территории ночью +6...+11 °С, днем столбики термометров будут достигать +13...+18 °С, в Крыму +21 °С.

Карта температур от Meteopost.com

В Киевской области и Киеве сегодня будет облачная погода. Ночью местами был небольшой дождь, днем ожидается умеренный. Кроме того, ночью и утром будет туман.

Ветер будет дуть юго-восточный со скоростью 7-12 м/с. Температура по области ночью составила +1...+6 °С, днем +5...+10 °С.

Тем временем в Киеве ночью +2...+4 °С, днем +6...+8 °С.

Прогноз погоды от Наталки Диденко

По прогнозу синоптика Наталки Диденко, 21 ноября в большинстве областей Украины температура воздуха повысится и составит в течение дня +9...+14 °С. На юге и местами в центре будет +12...+18 °С, в Крыму и на Херсонщине до +20 °С. В северной части предполагается +8...+12 °С, и только в западных удержится холодная погода на уровне +2...+7 °С.

Как пишет Диденко, дожди сегодня пройдут на севере, в центре Украины. В западных областях будет дождь и мокрый снег, а на юге и востоке без осадков.

В Киеве тем временем будет преобладать облачная влажная погода с дождем, однако потеплеет до +9 °С.

Напомним, что в Одессе сегодня объявили штормовое предупреждение из-за сильного тумана. Синоптики предупредили о плохой видимости на дорогах, а также призвали жителей и гостей города быть внимательными.

Также мы информировали, какой будет погода в декабре во время новогодних праздников.