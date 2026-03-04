Чи буде магнітна буря 4 березня — оновлений прогноз

Вплив магнітних бур. Фото: колаж Новини.LIVE

У середу, 4 березня, на Землі не прогнозують суттєвих магнітних бур. За останні 24 години Сонце було малoактивним, а єдиний спалах класу C майже не впливає на геомагнітну ситуацію.

Про це повідомили синоптики Meteoprog, передає Новини.LIVE.

Магнітні бурі 4 березня — детальний прогноз

Прогноз на день передбачає, що геомагнітне поле змінюватиметься в межах від спокійного до активнішого рівня без різких піків. Сонячний фон загалом залишиться низьким, але зберігається шанс появи спалахів класу M.

Прогноз магнітних бур з 4 до 7 березня. Фото: скриншот

Сонячна активність на 4 березня:

Ймовірність малого геомагнітного шторму – 30%

Ймовірність великого геомагнітного шторму – 1%

Ймовірність спалаху на Сонці М-класу – 5%

Ймовірність спалаху на Сонці Х-класу – 1%

Кількість сонячних плям – 26

Прогноз магнітних бур. Фото: скриншот

Як магнітні бурі впливають на самопочуття людини

Під час магнітних бур у метеозалежних людей можливе погіршення самопочуття, навіть якщо сильних штормів немає.

Найчастіше виникає головний біль або відчуття важкості, підвищена втома, сонливість чи, навпаки, проблеми із засинанням. Також може бути дратівливість і складність зосередитися. Деякі також говорять про запаморочення, загальну слабкість, коливання тиску, відчуття прискореного серцебиття або дискомфорт у грудях.

