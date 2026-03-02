Відео
Головна Метео Метеозалежним буде нелегко — прогноз магнітних бур на березень

Метеозалежним буде нелегко — прогноз магнітних бур на березень

Ua ru
Дата публікації: 2 березня 2026 15:48
Прогноз магнітних бур на березень 2026 року від синоптиків
Вплив Сонця. Фото: колаж Новини.LIVE

Перші дні березня 2026-го можуть пройти з коливаннями магнітного поля Землі через зростання сонячної активності. За попереднім прогнозом, сильні магнітні бурі припадають на одразу на кілька днів впродовж березня.

Новини.LIVE розповість, яким буде березень для метеозалежних та чи будуть сильні магнітні бурі.

Магнітні бурі у березні 2026 року — які дні будуть небезпечні

Найбільш напруженими датами попередньо названі 10 та 14 березня. Саме на ці числа прогнозують Kp 5, що відповідає магнітній бурі. До та після цих піків очікуються дні з більш м'якими коливаннями геомагнітного поля.

Магнітні бурі березень
Магнітні бурі. Фото: скриншот
  • 1–4 березня — бурі не очікується, спокійний фон (Kp 2)
  • 5–6 березня — слабкі збурення, підвищена активність (Kp 4)
  • 7 березня — слабкі збурення (Kp 3)
  • 8 березня — бурі не очікується, спокійний фон (Kp 2)
  • 9 березня — слабкі збурення (Kp 3)
  • 10 березня — сильна магнітна буря (Kp 5)
  • 11–12 березня — слабкі збурення (Kp 3)
  • 13 березня — бурі не очікується, спокійний фон (Kp 2)
  • 14 березня — сильна магнітна буря (Kp 5)

Як себе проявляє магнітна буря на самопочутті людини

Під час днів із підвищеним Kp частина людей найчастіше скажиться на головний біль, відчуття втоми, сонливість або, навпаки, труднощі із засинанням, дратівливість, зниження концентрації, запаморочення.

Також можливі різкі коливання артеріального тиску та відчуття серцебиття, особливо якщо є хронічні серцево-судинні захворювання.

Як покращити самопочуття під час магнітної бурі

У періоди магнітних бур краще мінімізувати робочі задачі та тримати стабільний режим сну. Часто лікарі рекомендують пити достатньо води, не зловживати кофеїном та енергетичними напоями, уникати алкоголю, не планувати надмірні фізичні навантаження й робити паузи в роботі, якщо з'являється втома або головний біль.

Корисними можуть бути прогулянки у спокійному темпі, провітрювання приміщення та легка розминка без перевантаження.

космос Сонце магнітні бурі прогнози погане самопочуття березень
Альбіна Зарічна - Редактор
Автор:
Альбіна Зарічна
