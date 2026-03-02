Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
КомпанииПсихологияИнвестицииШтабРынок трудаTravelКультМодаРынок недвижимостиТехноДеньги ВСУFashionПутешествияДом и огородПогодаОлимпиадаLifeМода и красотаВкусТуризмРецептыДомТранспортВоенная экономикаАвтоКино и сериалыМетеоПсихология 2025Шоу-бизнес 1МедцентрПромоНедвижимостьГороскопЭксклюзивВалютаЕвровидениеВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦКМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1Украина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняЛайфстайлПраздникиЛьвовФинансыЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивСпортШоу-бизнесАрмияITКиноТехнологииДом 2024

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Гороскоп
Деньги ВСУ
Дом и огород
Евровидение
Кино
Культ
Львов
Метео
Мобилизация
Новости дня
Олимпиада
Погода
Праздники
Промо
Рынок недвижимости
Спорт
Техно
Транспорт
ТЦК
Финансы
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Метео Ждите в марте несколько сильных магнитных бурь — прогноз на месяц

Ждите в марте несколько сильных магнитных бурь — прогноз на месяц

Ua ru
Дата публикации 2 марта 2026 15:48
Магнитные бури в Украине в марте 2026 года — прогноз на месяц
Влияние Солнца. Фото: коллаж Новини.LIVE

Март 2026 года, по предварительным оценкам, пройдет для метеозависимых волнами. Большинство дней будут без магнитных бурь, но в первую половину месяца прогнозируют сильные магнитные бури показателем Kp 5. 

Новини.LIVE расскажет, каким будет март для метеозависимых и будут ли сильные магнитные бури.

Реклама
Читайте также:

Магнитные бури в марте 2026 года — какие дни будут опасны

Наиболее напряженными датами предварительно названы 10 и 14 марта. Именно на эти числа прогнозируют Kp 5, что соответствует магнитной буре. До и после этих пиков ожидаются дни с более мягкими колебаниями геомагнитного поля.

Магнітні бурі березень
Магнитные бури. Фото: скриншот
  • 1-4 марта — бури не ожидается, спокойный фон (Kp 2)
  • 5-6 марта — слабые колебания, повышенная активность (Kp 4)
  • 7 марта — слабые колебания (Kp 3)
  • 8 марта — бури не ожидается, спокойный фон (Kp 2)
  • 9 марта — слабые колебания (Kp 3)
  • 10 марта — сильная магнитная буря (Kp 5)
  • 11-12 марта — слабые колебания (Kp 3)
  • 13 марта — бури не ожидается, спокойный фон (Kp 2)
  • 14 марта — сильная магнитная буря (Kp 5)

Как себя проявляет магнитная буря на самочувствии человека

Во время дней с повышенным Kp часть людей чаще всего скажется на головной боли, чувство усталости, сонливость или, наоборот, трудности с засыпанием, раздражительность, снижение концентрации, головокружение.

Также возможны резкие колебания артериального давления и ощущение сердцебиения, особенно если есть хронические сердечно-сосудистые заболевания.

Как улучшить самочувствие во время магнитной бури

В периоды магнитных бурь лучше минимизировать рабочие задачи и держать стабильный режим сна. Часто врачи рекомендуют пить достаточно воды, не злоупотреблять кофеином и энергетическими напитками, избегать алкоголя, не планировать чрезмерные физические нагрузки и делать паузы в работе, если появляется усталость или головная боль.

Полезными могут быть прогулки в спокойном темпе, проветривание помещения и легкая разминка без перегрузки.

Читайте на Новини.LIVE подробный прогноз погоды на весну 2026 года.

Также читайте, как в Украине изменится погода за первую неделю весны.

Проверка текста невозможна - сначала примите политику конфиденциальности

космос Солнце магнитные бури прогнозы плохое самочувствие март
Альбина Заречная - Редактор
Автор:
Альбина Заречная
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации