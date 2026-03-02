Магнитные бури в Украине в марте 2026 года — прогноз на месяц

Ждите в марте несколько сильных магнитных бурь — прогноз на месяц
Март 2026 года, по предварительным оценкам, пройдет для метеозависимых волнами. Большинство дней будут без магнитных бурь, но в первую половину месяца прогнозируют сильные магнитные бури показателем Kp 5.
Новини.LIVE расскажет, каким будет март для метеозависимых и будут ли сильные магнитные бури.
Магнитные бури в марте 2026 года — какие дни будут опасны
Наиболее напряженными датами предварительно названы 10 и 14 марта. Именно на эти числа прогнозируют Kp 5, что соответствует магнитной буре. До и после этих пиков ожидаются дни с более мягкими колебаниями геомагнитного поля.
- 1-4 марта — бури не ожидается, спокойный фон (Kp 2)
- 5-6 марта — слабые колебания, повышенная активность (Kp 4)
- 7 марта — слабые колебания (Kp 3)
- 8 марта — бури не ожидается, спокойный фон (Kp 2)
- 9 марта — слабые колебания (Kp 3)
- 10 марта — сильная магнитная буря (Kp 5)
- 11-12 марта — слабые колебания (Kp 3)
- 13 марта — бури не ожидается, спокойный фон (Kp 2)
- 14 марта — сильная магнитная буря (Kp 5)
Как себя проявляет магнитная буря на самочувствии человека
Во время дней с повышенным Kp часть людей чаще всего скажется на головной боли, чувство усталости, сонливость или, наоборот, трудности с засыпанием, раздражительность, снижение концентрации, головокружение.
Также возможны резкие колебания артериального давления и ощущение сердцебиения, особенно если есть хронические сердечно-сосудистые заболевания.
Как улучшить самочувствие во время магнитной бури
В периоды магнитных бурь лучше минимизировать рабочие задачи и держать стабильный режим сна. Часто врачи рекомендуют пить достаточно воды, не злоупотреблять кофеином и энергетическими напитками, избегать алкоголя, не планировать чрезмерные физические нагрузки и делать паузы в работе, если появляется усталость или головная боль.
Полезными могут быть прогулки в спокойном темпе, проветривание помещения и легкая разминка без перегрузки.
Читайте на Новини.LIVE подробный прогноз погоды на весну 2026 года.
Также читайте, как в Украине изменится погода за первую неделю весны.
Читайте Новини.LIVE!