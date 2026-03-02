Магнитные бури в Украине в марте 2026 года — прогноз на месяц

Влияние Солнца. Фото: коллаж Новини.LIVE

Март 2026 года, по предварительным оценкам, пройдет для метеозависимых волнами. Большинство дней будут без магнитных бурь, но в первую половину месяца прогнозируют сильные магнитные бури показателем Kp 5.

Новини.LIVE расскажет, каким будет март для метеозависимых и будут ли сильные магнитные бури.

Реклама

Читайте также:

Магнитные бури в марте 2026 года — какие дни будут опасны

Наиболее напряженными датами предварительно названы 10 и 14 марта. Именно на эти числа прогнозируют Kp 5, что соответствует магнитной буре. До и после этих пиков ожидаются дни с более мягкими колебаниями геомагнитного поля.

Магнитные бури. Фото: скриншот

1-4 марта — бури не ожидается, спокойный фон (Kp 2)

5-6 марта — слабые колебания, повышенная активность (Kp 4)

7 марта — слабые колебания (Kp 3)

8 марта — бури не ожидается, спокойный фон (Kp 2)

9 марта — слабые колебания (Kp 3)

10 марта — сильная магнитная буря (Kp 5)

11-12 марта — слабые колебания (Kp 3)

13 марта — бури не ожидается, спокойный фон (Kp 2)

14 марта — сильная магнитная буря (Kp 5)

Как себя проявляет магнитная буря на самочувствии человека

Во время дней с повышенным Kp часть людей чаще всего скажется на головной боли, чувство усталости, сонливость или, наоборот, трудности с засыпанием, раздражительность, снижение концентрации, головокружение.

Также возможны резкие колебания артериального давления и ощущение сердцебиения, особенно если есть хронические сердечно-сосудистые заболевания.

Как улучшить самочувствие во время магнитной бури

В периоды магнитных бурь лучше минимизировать рабочие задачи и держать стабильный режим сна. Часто врачи рекомендуют пить достаточно воды, не злоупотреблять кофеином и энергетическими напитками, избегать алкоголя, не планировать чрезмерные физические нагрузки и делать паузы в работе, если появляется усталость или головная боль.

Полезными могут быть прогулки в спокойном темпе, проветривание помещения и легкая разминка без перегрузки.

Читайте на Новини.LIVE подробный прогноз погоды на весну 2026 года.

Также читайте, как в Украине изменится погода за первую неделю весны.