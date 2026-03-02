Відео
Погода потішить — що прогнозують синоптики у перший тиждень весни

Погода потішить — що прогнозують синоптики у перший тиждень весни

Ua ru
Дата публікації: 2 березня 2026 00:09
Погода в Україні на тиждень 2-8 березня — коли прийде потепління
Жінка робить селфі. Фото: Новини.LIVE

Найближчими днями в Україні переважатиме тепла та переважно суха погода. Синоптики прогнозують температури вище кліматичної норми, особливо на заході країни.

Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на Meteoprog.

Читайте також:

Прогноз погоди на тиждень 2-8 березня

За даними метеорологів, протягом тижня погодні умови визначатиме поле підвищеного атмосферного тиску та антициклональна діяльність. Опади випадатимуть рідко, однак у північно-східних регіонах та в Карпатах збережеться більш прохолодна погода з нічними приморозками і місцями зі сніговим покривом.

У понеділок, 2 березня, по всій країні очікується суха погода. Вночі та вранці місцями можливий туман, а на дорогах північних і східних областей — ожеледиця. Температура повітря вночі становитиме -3…+2 °C, на північному сході -2…-7 °C, вдень +2…+7 °C, на півдні та заході +8…+12 °C.

Погода 2 березня
Карта погоди на 2 березня. Фото: скриншот meteopost.com

У вівторок, 3 березня, атмосферні фронти принесуть невеликий сніг і мокрий сніг у більшість областей, окрім західних. У центрі та на півдні можливий дощ. Температура вночі -3…+2 °C, вдень +1…+6 °C, на півдні та заході +6…+11 °C.

Погода 3 березня
Карта погоди на 3 березня. Фото: скриншот meteopost.com

У середу, 4 березня, істотних опадів не прогнозується, лише на півночі та сході можливий мокрий сніг із дощем. Вночі -4…+1 °C, на крайньому північному сході до -8 °C, вдень +1…+6 °C, на Правобережжі +7…+12 °C.

Погода 4 березня
Карта погоди на 4 березня. Фото: скриншот meteopost.com

У четвер, 5 березня, невеликий сніг очікується у східних областях та на Сумщині, в інших регіонах — без опадів. Температура вночі -4…+1 °C, вдень +2…+7 °C, на південному заході +7…+12 °C.

Погода 5 березня
Карта погоди на 5 березня. Фото: скриншот meteopost.com

У п'ятницю, 6 березня, під впливом антициклону знову переважатиме суха погода. Вночі -4…+1 °C, вдень +2…+7 °C, на Закарпатті до +12 °C.

Погода 6 березня
Карта погоди на 6 березня. Фото: скриншот meteopost.com

На вихідних, 7-8 березня, встановиться малохмарна та спокійна погода без опадів. У суботу вночі -1…-6 °C, вдень +2…+7 °C, на заході до +13 °C. У неділю повітря прогріється до +5…+10 °C, а на крайньому заході — до +15 °C.

Погода 7 березня
Карта погоди на 7 березня. Фото: скриншот meteopost.com

Погода в регіонах

У понеділок, 2 березня, у Харкові прогнозують мінливу хмарність без опадів. Уночі температура повітря коливатиметься в межах 0…-2 °С, удень стовпчики термометрів піднімуться до +5…+7 °С.

У Києві та Київській області цього дня також буде сухо. Вдень утримається плюсова температура, однак у нічні години можливі слабкі заморозки.

В Одесі та на території області на початку березня опадів не очікується. Уночі та вранці місцями можливий туман, а вдень повітря прогріється до +10 °C, подекуди — до +12 °C.

потепління весна прогноз погоди погода в Україні березень
Альбіна Зарічна - Редактор
Автор:
Альбіна Зарічна
