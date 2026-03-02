Видео
Главная Метео Первая неделя весны — какую погоду стоит ожидать в Украине

Первая неделя весны — какую погоду стоит ожидать в Украине

Ua ru
Дата публикации 2 марта 2026 00:09
Погода в Украине 2-8 марта — прогноз на неделю
Женщина делает селфи. Фото: Новини.LIVE

В ближайшие дни в Украине будет преобладать теплая и преимущественно сухая погода. Синоптики прогнозируют температуры выше климатической нормы, особенно на западе страны.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на Meteoprog.

Прогноз погоды на неделю 2-8 марта

По данным метеорологов, в течение недели погодные условия будет определять поле повышенного атмосферного давления и антициклональная деятельность. Осадки будут выпадать редко, однако в северо-восточных регионах и в Карпатах сохранится более прохладная погода с ночными заморозками и местами со снежным покровом.

В понедельник, 2 марта, по всей стране ожидается сухая погода. Ночью и утром местами возможен туман, а на дорогах северных и восточных областей — гололедица. Температура воздуха ночью составит -3...+2 °C, на северо-востоке -2...-7 °C, днем +2...+7 °C, на юге и западе +8...+12 °C.

Погода 2 березня
Карта погоды на 2 марта. Фото: скриншот meteopost.com

Во вторник, 3 марта, атмосферные фронты принесут небольшой снег и мокрый снег в большинство областей, кроме западных. В центре и на юге возможен дождь. Температура ночью -3...+2 °C, днем +1...+6 °C, на юге и западе +6...+11 °C.

Погода 3 березня
Карта погоды на 3 марта. Фото: скриншот meteopost.com

В среду, 4 марта, существенных осадков не прогнозируется, лишь на севере и востоке возможен мокрый снег с дождем. Ночью -4...+1 °C, на крайнем северо-востоке до -8 °C, днем +1...+6 °C, на Правобережье +7...+12 °C.

Погода 4 березня
Карта погоды на 4 марта. Фото: скриншот meteopost.com

В четверг, 5 марта, небольшой снег ожидается в восточных областях и на Сумщине, в остальных регионах — без осадков. Температура ночью -4...+1 °C, днем +2...+7 °C, на юго-западе +7...+12 °C.

Погода 5 березня
Карта погоды на 5 марта. Фото: скриншот meteopost.com

В пятницу, 6 марта, под влиянием антициклона снова будет преобладать сухая погода. Ночью -4...+1 °C, днем +2...+7 °C, на Закарпатье до +12 °C.

Погода 6 березня
Карта погоды на 6 марта. Фото: скриншот meteopost.com

На выходных, 7-8 марта, установится малооблачная и спокойная погода без осадков. В субботу ночью -1...-6 °C, днем +2...+7 °C, на западе до +13 °C. В воскресенье воздух прогреется до +5...+10 °C, а на крайнем западе — до +15 °C.

Погода 7 березня
Карта погоды на 7 марта. Фото: скриншот meteopost.com

Погода в регионах

В понедельник, 2 марта, в Харькове прогнозируют переменную облачность без осадков. Ночью температура воздуха будет колебаться в пределах 0...-2 °С, днем столбики термометров поднимутся до +5...+7 °С.

В Киеве и Киевской области в этот день также будет сухо. Днем сохранится плюсовая температура, однако в ночные часы возможны слабые заморозки.

В Одессе и на территории области в начале марта осадков не ожидается. Ночью и утром местами возможен туман, а днем воздух прогреется до +10 °C, местами - до +12 °C.

Альбина Заречная - Редактор
Автор:
Альбина Заречная
