Прогноз магнитных бурь в Украине на 4 марта — таблица излучения

Была всего одна вспышка на Солнце — будет ли магнитная буря
Астросиноптики не прогнозируют сильных магнитных бурь в среду, 4 марта. Солнце не проявляло сильной активности, была лишь одна вспышка класса С, но она не способна повлиять на геомагнитную обстановку на планете.
Об этом сообщили синоптики Meteoprog, передает Новини.LIVE.
Магнитные бури 4 марта — подробный прогноз
Прогноз на день предполагает, что геомагнитное поле будет меняться в пределах от спокойного до более активного уровня без резких пиков. Солнечный фон в целом останется низким, но сохраняется шанс появления вспышек класса M.
Солнечная активность на 4 марта:
- Вероятность малого геомагнитного шторма — 30%
- Вероятность большого геомагнитного шторма — 1%
- Вероятность вспышки на Солнце М-класса — 5%
- Вероятность вспышки на Солнце Х-класса — 1%
- Количество солнечных пятен — 26
Как магнитные бури влияют на самочувствие человека
Во время магнитных бурь у метеозависимых людей возможно ухудшение самочувствия, даже если сильных штормов нет.
Чаще всего возникает головная боль или ощущение тяжести, повышенная усталость, сонливость или, наоборот, проблемы с засыпанием. Также может быть раздражительность и сложность сосредоточиться. Некоторые также говорят о головокружении, общей слабости, колебаниях давления, ощущении учащённого сердцебиения или дискомфорте в груди.
