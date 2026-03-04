Видео
Главная Метео Была всего одна вспышка на Солнце — будет ли магнитная буря

Была всего одна вспышка на Солнце — будет ли магнитная буря

Ua ru
Дата публикации 4 марта 2026 12:57
Прогноз магнитных бурь в Украине на 4 марта — таблица излучения
Влияние магнитных бурь. Фото: коллаж Новини.LIVE

Астросиноптики не прогнозируют сильных магнитных бурь в среду, 4 марта. Солнце не проявляло сильной активности, была лишь одна вспышка класса С, но она не способна повлиять на геомагнитную обстановку на планете. 

Об этом сообщили синоптики Meteoprog, передает Новини.LIVE.

Читайте также:

Магнитные бури 4 марта — подробный прогноз

Прогноз на день предполагает, что геомагнитное поле будет меняться в пределах от спокойного до более активного уровня без резких пиков. Солнечный фон в целом останется низким, но сохраняется шанс появления вспышек класса M.

Прогноз магнитных бурь с 4 по 7 марта. Фото: скриншот

Солнечная активность на 4 марта:

  • Вероятность малого геомагнитного шторма — 30%
  • Вероятность большого геомагнитного шторма — 1%
  • Вероятность вспышки на Солнце М-класса — 5%
  • Вероятность вспышки на Солнце Х-класса — 1%
  • Количество солнечных пятен — 26
Прогноз магнитных бурь. Фото: скриншот

Как магнитные бури влияют на самочувствие человека

Во время магнитных бурь у метеозависимых людей возможно ухудшение самочувствия, даже если сильных штормов нет.

Чаще всего возникает головная боль или ощущение тяжести, повышенная усталость, сонливость или, наоборот, проблемы с засыпанием. Также может быть раздражительность и сложность сосредоточиться. Некоторые также говорят о головокружении, общей слабости, колебаниях давления, ощущении учащённого сердцебиения или дискомфорте в груди.

Уже стало известно, какие дни в марте будут иметь магнитные бури. Астросиноптики составили прогноз на первую половина месяца.

Также стало известно, где в Украину придет аномальное потепление и как изменится погода в течение недели.

Альбина Заречная - Редактор
Автор:
Альбина Заречная
