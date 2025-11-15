Відео
Відео

Головна Метео Сьогодні без опадів не обійдеться — прогноз погоди на суботу

Сьогодні без опадів не обійдеться — прогноз погоди на суботу

Дата публікації: 15 листопада 2025 06:25
Оновлено: 01:47
В Україну повертаються опади — синоптики дали точний прогноз на сьогодні
Дівчина під парасолькою під дощем. Ілюстративне фото: pexels.com

Сьогодні в деякі регіони України повернуться дощі. Погода зміниться через атмосферний фронт, що окрім опадів принесе посилення вітру.

Про це повідомляють синоптик Наталка Діденко та Укргідрометцентр.

Прогноз погоди від Укргідрометцентру

Фахівці Укргідрометцентру прогнозують на 15 листопада хмарну погоду з проясненнями. Дощитиме лише у північних областях. А ось у південно-східній частині країни вранці водіям та пішоходам слід бути особливо обережними через туман. 

Вітер переважатиме південно-західний, 7-12 м/с, а у Сумській та Харківській областях можливі пориви 15-20 м/с.

Температура повітря вдень на рівні +8…+13°C, а на Прикарпатті та Одещині повітря прогріється до +16°C.

Погода 15 листопада - прогноз
Карта погоди 15 листопада. Фото: Укргідрометцентр

Погода на 15 листопада від Наталки Діденко

Прогноз погоди на 15 листопада
Карта погоди. Фото: t.me/PohodaNatalka

Цього суботнього дня, за прогнозом Діденко, частину України накриє атмосферний фронт, що принесе невеликі дощі та зниження температури. Опади прогнозують на Волині, Рівненщині, Житомирщині, Київщині, Чернігівщині та Сумщині. На решті території країни істотних опадів не передбачається.

Вдень температура коливатиметься в межах +8…+12 °C. Водночас у північних районах Волині, Рівненщини, Житомирщини, Київщини та Чернігівщини температура буде на рівні +5…+8 °C.

У Києві сьогодні теж прохолодно. Повітря прогріється до +10 °C. Невеликий дощ у столиці можливий ближче до вечора.

Нагадаємо, синоптики попередили мешканців Львова про небезпечне природне явище 15 листопада. А також стало відомо, якою буде погода в Україні цієї зими.

погода Укргідрометцентр Наталка Діденко прогноз погоди погода в Україні
Світлана Силенко - Редактор
Автор:
Світлана Силенко
