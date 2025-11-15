Видео
Видео

Сегодня без осадков не обойдется — прогноз погоды на субботу

Дата публикации 15 ноября 2025 06:25
обновлено: 01:47
В Украину возвращаются осадки — синоптики дали точный прогноз на сегодня
Девушка под зонтиком под дождем. Иллюстративное фото: pexels.com

Сегодня в некоторые регионы Украины вернутся дожди. Погода изменится из-за атмосферного фронта, что кроме осадков принесет усиление ветра.

Об этом сообщают синоптик Наталка Диденко и Укргидрометцентр.

Читайте также:

Прогноз погоды от Укргидрометцентра

Специалисты Укргидрометцентра прогнозируют на 15 ноября облачную погоду с прояснениями. Дожди будут идти только в северных областях. А вот в юго-восточной части страны утром водителям и пешеходам следует быть особенно осторожными из-за тумана.

Ветер будет преобладать юго-западный, 7-12 м/с, а в Сумской и Харьковской областях возможны порывы 15-20 м/с.

Температура воздуха днем на уровне +8...+13°C, а на Прикарпатье и Одесской области воздух прогреется до +16°C.

Погода 15 листопада - прогноз
Карта погоды 15 ноября. Фото: Укргидрометцентр

Погода на 15 ноября от Наталки Диденко

Прогноз погоди на 15 листопада
Карта погоды. Фото: t.me/PohodaNatalka

В этот субботний день, по прогнозу Диденко, часть Украины накроет атмосферный фронт, который принесет небольшие дожди и снижение температуры. Осадки прогнозируют на Волыни, Ровенщине, Житомирщине, Киевщине, Черниговщине и Сумщине. На остальной территории страны существенных осадков не предвидится.

Днем температура будет колебаться в пределах +8...+12 °C. В то же время в северных районах Волыни, Ровенской, Житомирской, Киевской и Черниговской областей температура будет на уровне +5...+8 °C.

В Киеве сегодня тоже прохладно. Воздух прогреется до +10 °C. Небольшой дождь в столице возможен ближе к вечеру.

Напомним, синоптики предупредили жителей Львова об опасном природном явлении 15 ноября. А также стало известно, какой будет погода в Украине этой зимой.

погода Укргидрометцентр Наталка Диденко прогноз погоды погода в Украине
Светлана Силенко - Редактор
Автор:
Светлана Силенко
