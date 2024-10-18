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Синоптики назвали регіони, в які завтра прийдуть заморозки

18 жовтня 2024 20:21
Світлана Силенко - Редактор
Прогноз погоди в Україні на завтра 19 жовтня від синоптиків
Люди гуляють в холодну погоду. Фото: Новини.LIVE/ Ігор Кузнєцов
Світлана Силенко - Редактор

У суботу, 19 жовтня, Україну очікує мінлива хмарність. Суттєвих опадів не передбачається.

Про це повідомляє Укргідрометцентр.

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Погода в Україні 19 жовтня від Укргідрометцентру

У суботу, 19 жовтня, в Україні спостерігатиметься мінлива хмарність. Значних опадів не передбачається, хоча на південному сході можливий невеликий дощ. Уночі та вранці в західних регіонах, а також у Житомирській та Вінницькій областях місцями буде туман.

Вітер переважно північно-східний, а в західних областях — південно-східний, зі швидкістю 5-10 м/с. В нічний час у західних, північних, Вінницькій, Черкаській та Одеській областях очікуються заморозки до -5 °C. У Полтавській, Кіровоградській і Миколаївській областях заморозки на поверхні ґрунту коливатимуться в межах 0...+3 °C. На решті території нічна температура становитиме +1...+6 °C.

Вдень температура по всій Україні очікується в межах +7...+12 °C, у Закарпатті — до +16 °C.

Погода в суботу 19 жовтня
Прогноз погоди в Україні на 19 жовтня. Фото: Укргідрометцентр

Погода в Україні 19 жовтня від Наталки Діденко

Синоптик Наталія Діденко зазначила, що 19 жовтня в Україні передбачаються сонячні та холодні погодні умови. У ряді регіонів можливі дощі. Як повідомляють синоптики, у суботу на більшій частині країни очікується суха погода, інколи з появою сонця. Проте дощі можуть випасти в Луганській, Донецькій, Запорізькій областях, а також у Криму та Дніпропетровщині.

На заході країни прогнозують тумани, які зменшать видимість до 300-500 метрів.

Вночі в Україні, за винятком південно-східних регіонів, ймовірні заморозки. У денний час на сході, зокрема в Луганській, Донецькій, Запорізькій, Дніпропетровській областях і в Криму, температура коливатиметься в межах +6…+9 °C.

Найтепліша погода очікується на заході та в Одеській області, де температура вдень сягатиме +11…+15 °C. У інших регіонах прогнозують +8…+12 °C. У Києві в суботу буде прохолодно: вночі температура становитиме +1…+4 °C, з можливими заморозками, а вдень підніметься до +10…+11 °C.

Карта атмосферных фронтів. Фото: Wetterpade
Карта атмосферных фронтів. Фото: Wetterpade

Погода в Україні 19 жовтня від Ігоря Кібальчича

Синоптик Ігор Кібальчич заявив, що 19 жовтня у західних областях очікується малохмарна погода без опадів. Вночі та вранці можливі тумани. Вітер змінних напрямків, швидкістю 3-8 м/с. Температура вночі коливатиметься від -2 °С до +3 °С, а вдень становитиме +8...+13 °С.

У північних регіонах прогнозується мінлива хмарність без опадів. Вітер північно-східний, зі швидкістю 5-10 м/с. Вночі температура буде від -1 °С до +4 °С, а вдень — +7...+12 °С.

У центральних областях передбачається хмарна погода з проясненнями, здебільшого без опадів, проте в Полтавській та Дніпропетровській областях можливі незначні дощі. Вітер північно-східний, 5-10 м/с. Вночі температура становитиме +2...+7 °С, вдень — +6...+11 °С.

У південних областях місцями пройдуть невеликі, а в Криму — помірні дощі. Без опадів залишаться лише Одеська та Миколаївська області. Вітер північно-східний, 7-12 м/с. Температура вночі коливатиметься від +2 °С до +7 °С, а вдень — +7...+12 °С.

У східних областях прогнозується похмура та прохолодна погода з дощами, які місцями можуть бути помірними. Вітер північно-східний, 7-12 м/с. Температура вночі становитиме +2...+7 °С, вдень — +4...+9 °С.

Погода в Україні 19 жовтня
Температурна карта. Фото: Метеопост

Раніше ми писали, що погода в Україні завтра, 19 жовтня, буде сонячною та холодною. У деяких регіонах очікуються дощі.

Окрім того, ми повідомляли, що в Україні протягом тижня, 14-20 жовтня, очікується місцями хмарна та дощова погода.

Україна Укргідрометцентр погода погода в Україні синоптик

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