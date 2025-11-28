Прогноз погоди в Україні на завтра 29 листопада від Укргідрометцентра

Сильний туман та мороз — де завтра значно зіпсується погода
Погода в Україні завтра, 29 листопада, очікується хмарною з проясненнями. Синоптики попереджають про туман та морози у деяких областях.
Про це повідомляє Укргідрометцентр.
Погода в Україні 29 листопада
Невеликий дощ завтра очікується лише вночі в Одеській області. Вночі та зранку у більшості регіонах прогнозується туман. Вітер буде південно-східного напрямку зі швидкістю 5-10 метрів на секунду.
Температура повітря на півдні, Кіровоградщині та Дніпропетровщині вночі +3...+8 °С, вдень +7...+12 °С. У Криму очікується до +16 °С. На решті території країни вночі +4...-1 °С, вдень +4...+9 °С.
Синоптики оголосили небезпеку
В Укргідрометцентрі попередили про небезпечні метеорологічні явища. Вночі та зранку у більшості областей буде туман, видимість 200-500 метрів. Оголошено перший (жовтий) рівень небезпечності.
"Погодні умови можуть призвести до ускладнення руху транспорту", — йдеться у повідомленні.
Нагадаємо, Новини.LIVE розповідали, коли у грудні очікувати потужних магнітних бур на Землі.
Раніше в Укргідрометцентрі повідомляли, якою буде погода в перший місяць зими. Зокрема, на початку грудня значних опадів не очікується.
Читайте Новини.LIVE!