Прогноз погоди в Україні на завтра 29 листопада від Укргідрометцентра

Погода в Україні завтра, 29 листопада, очікується хмарною з проясненнями. Синоптики попереджають про туман та морози у деяких областях.

Про це повідомляє Укргідрометцентр.

Погода в Україні 29 листопада

Невеликий дощ завтра очікується лише вночі в Одеській області. Вночі та зранку у більшості регіонах прогнозується туман. Вітер буде південно-східного напрямку зі швидкістю 5-10 метрів на секунду.

Погода в Україні 29 листопада. Фото: Укргідрометцентр

Температура повітря на півдні, Кіровоградщині та Дніпропетровщині вночі +3...+8 °С, вдень +7...+12 °С. У Криму очікується до +16 °С. На решті території країни вночі +4...-1 °С, вдень +4...+9 °С.

Синоптики оголосили небезпеку

В Укргідрометцентрі попередили про небезпечні метеорологічні явища. Вночі та зранку у більшості областей буде туман, видимість 200-500 метрів. Оголошено перший (жовтий) рівень небезпечності.

Попередження про небезпечні метеорологічні явища в Україні. Фото: Укргідрометцентр

"Погодні умови можуть призвести до ускладнення руху транспорту", — йдеться у повідомленні.

Раніше в Укргідрометцентрі повідомляли, якою буде погода в перший місяць зими. Зокрема, на початку грудня значних опадів не очікується.