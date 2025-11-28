Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Контекст Відео
ПсихологіяМода та красаСмакШтабTravelТуризмРецептиДімРинок нерухомостіFashionМодаТранспортВійськова економікаКомпаніїМандриДім та городАвтоЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівСпортПсихологія 2025Шоу-бізнесАрміяШоу-бізнес 1МедцентрITПромоНерухомістьГороскопЕксклюзивЄвробаченняВалютаКіноВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиТЦККіно та серіалиСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяРинок праціWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1МетеоПогодаУкраїна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняСвятаЛайфстайлLifeТехнологіїФінансиІнвестиціїДім 2024Львів

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Інвестиції
Індустрії
Кіно та серіали
Компанії
Львів
Медцентр
Метео
Мобілізація
Мода
Новини дня
Промо
Психологія
Ринок нерухомості
Ринок праці
Свята
Смак
Спорт
Технології
Транспорт
ТЦК
Фінанси
Хроніки
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Метео Сильний туман та мороз — де завтра значно зіпсується погода

Сильний туман та мороз — де завтра значно зіпсується погода

Ua ru
Дата публікації: 28 листопада 2025 16:22
Прогноз погоди в Україні на завтра 29 листопада від Укргідрометцентра
Туман. Фото: Новини.LIVE

Погода в Україні завтра, 29 листопада, очікується хмарною з проясненнями. Синоптики попереджають про туман та морози у деяких областях.

Про це повідомляє Укргідрометцентр.

Реклама
Читайте також:

Погода в Україні 29 листопада

Невеликий дощ завтра очікується лише вночі в Одеській області. Вночі та зранку у більшості регіонах прогнозується туман. Вітер буде південно-східного напрямку зі швидкістю 5-10 метрів на секунду.

Прогноз погоди в Україні на 29 листопада
Погода в Україні 29 листопада. Фото: Укргідрометцентр

Температура повітря на півдні, Кіровоградщині та Дніпропетровщині вночі +3...+8 °С, вдень +7...+12 °С. У Криму очікується до +16 °С. На решті території країни вночі +4...-1 °С, вдень +4...+9 °С.

Синоптики оголосили небезпеку

В Укргідрометцентрі попередили про небезпечні метеорологічні явища. Вночі та зранку у більшості областей буде туман, видимість 200-500 метрів. Оголошено перший (жовтий) рівень небезпечності.

Туман в Україні 29 листопада
Попередження про небезпечні метеорологічні явища в Україні. Фото: Укргідрометцентр

"Погодні умови можуть призвести до ускладнення руху транспорту", — йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, Новини.LIVE розповідали, коли у грудні очікувати потужних магнітних бур на Землі.

Раніше в Укргідрометцентрі повідомляли, якою буде погода в перший місяць зими. Зокрема, на початку грудня значних опадів не очікується.

погода Укргідрометцентр Україна прогноз погоди погода в Україні туман
Світлана Силенко - Редактор
Автор:
Світлана Силенко
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації