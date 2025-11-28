Прогноз погоды в Украине на завтра 29 ноября от Укргидрометцентра

Туман. Фото: Новини.LIVE

Погода в Украине завтра, 29 ноября, ожидается облачной с прояснениями. Синоптики предупреждают о тумане и морозах в некоторых областях.

Об этом сообщает Укргидрометцентр.

Реклама

Читайте также:

Погода в Украине 29 ноября

Небольшой дождь завтра ожидается только ночью в Одесской области. Ночью и утром в большинстве регионов прогнозируется туман. Ветер будет юго-восточного направления со скоростью 5-10 метров в секунду.

Погода в Украине 29 ноября. Фото: Укргидрометцентр

Температура воздуха на юге, Кировоградщине и Днепропетровщине ночью +3...+8 °С, днем +7...+12 °С. В Крыму ожидается до +16 °С. На остальной территории страны ночью +4...-1 °С, днем +4...+9 °С.

Синоптики объявили опасность

В Укргидрометцентре предупредили об опасных метеорологических явлениях. Ночью и утром в большинстве областей будет туман, видимость 200-500 метров. Объявлен первый (желтый) уровень опасности.

Предупреждение об опасных метеорологических явлениях в Украине. Фото: Укргидрометцентр

"Погодные условия могут привести к осложнению движения транспорта", — говорится в сообщении.

Напомним, Новини.LIVE рассказывали, когда в декабре ожидать мощных магнитных бурь на Земле.

Ранее в Укргидрометцентре сообщали, какой будет погода в первый месяц зимы. В частности, в начале декабря значительных осадков не ожидается.