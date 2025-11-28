Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
ПсихологияМода и красотаВкусШтабTravelТуризмРецептыДомРынок недвижимостиFashionМодаТранспортВоенная экономикаКомпанииПутешествияДом и огородАвтоЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивСпортПсихология 2025Шоу-бизнесАрмияШоу-бизнес 1МедцентрITПромоНедвижимостьГороскопЭксклюзивЕвровидениеВалютаКиноВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦККино и сериалыМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияРынок трудаWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1МетеоПогодаУкраина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняПраздникиЛайфстайлLifeТехнологииФинансыИнвестицииДом 2024Львов

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Инвестиции
Индустрии
Кино и сериалы
Компании
Львов
Медцентр
Метео
Мобилизация
Мода
Новости дня
Праздники
Промо
Психология
Рынок недвижимости
Рынок труда
Спорт
Технологии
Транспорт
ТЦК
Финансы
Хроники
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Метео Сильный туман и мороз — где завтра значительно испортится погода

Сильный туман и мороз — где завтра значительно испортится погода

Ua ru
Дата публикации 28 ноября 2025 16:22
Прогноз погоды в Украине на завтра 29 ноября от Укргидрометцентра
Туман. Фото: Новини.LIVE

Погода в Украине завтра, 29 ноября, ожидается облачной с прояснениями. Синоптики предупреждают о тумане и морозах в некоторых областях.

Об этом сообщает Укргидрометцентр.

Реклама
Читайте также:

Погода в Украине 29 ноября

Небольшой дождь завтра ожидается только ночью в Одесской области. Ночью и утром в большинстве регионов прогнозируется туман. Ветер будет юго-восточного направления со скоростью 5-10 метров в секунду.

Прогноз погоди в Україні на 29 листопада
Погода в Украине 29 ноября. Фото: Укргидрометцентр

Температура воздуха на юге, Кировоградщине и Днепропетровщине ночью +3...+8 °С, днем +7...+12 °С. В Крыму ожидается до +16 °С. На остальной территории страны ночью +4...-1 °С, днем +4...+9 °С.

Синоптики объявили опасность

В Укргидрометцентре предупредили об опасных метеорологических явлениях. Ночью и утром в большинстве областей будет туман, видимость 200-500 метров. Объявлен первый (желтый) уровень опасности.

Туман в Україні 29 листопада
Предупреждение об опасных метеорологических явлениях в Украине. Фото: Укргидрометцентр

"Погодные условия могут привести к осложнению движения транспорта", — говорится в сообщении.

Напомним, Новини.LIVE рассказывали, когда в декабре ожидать мощных магнитных бурь на Земле.

Ранее в Укргидрометцентре сообщали, какой будет погода в первый месяц зимы. В частности, в начале декабря значительных осадков не ожидается.

погода Укргидрометцентр Украина прогноз погоды погода в Украине туман
Светлана Силенко - Редактор
Автор:
Светлана Силенко
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации