Прогноз погоди на 27 листопада - якою буде погода завтра

Люди на вулиці у мороз. Фото: Новини.LIVE

Атмосферний фронт, що наближається із заходу, у четвер, 27 листопада, повільно просуватиметься територією України в напрямку сходу. Це принесе помітні зміни в погодні умови.

Про це повідомляють Український гідрометеорологічний центр та Наталка Діденко.

Реклама

Читайте також:

Прогноз погоди від Укргідрометеоцентра на 27 листопада

У більшості регіонів день мине без істотних опадів, проте в північних і центральних областях, а також у Чернівецькій, Хмельницькій та Одеській, прогнозуються невеликі дощі.

Пост Укргідрометеоцентра. Фото: скриншот

На Закарпатті та Прикарпатті вночі й у ранкові години місцями утворюватиметься туман, що може ускладнювати видимість на автошляхах. Вітер переважно південно-східний, а на Правобережжі поступово змінюватиме напрямок на північно-західний, з помірною швидкістю 5–10 м/с.

Попереду фронту над більшою частиною країни ще утримується тепла повітряна маса з півдня, завдяки якій погода залишається доволі м’якою. Водночас у західні області вже надходить холодніше повітря, що зумовить відчутне зниження температури.

У західних регіонах уночі очікується -2...+3 °С, а вдень температура коливатиметься в межах +1…+6 °С. На півдні буде значно тепліше: уночі +6…+11 °С, вдень +12…+17 °С. У центральних, північних та східних областях уночі прогнозується +4…+9 °С, а вдень — +7...+12 °С.

Карта погоди. Фото: Укргідрометеоцентр

Прогноз погоди від Наталки Діденко на 27 листопада

У четвер, 27 листопада, погода в Україні проявить себе контрастно. За прогнозом синоптиків, найхолодніше буде на заході країни: вдень температура підніметься лише до +2…+6 °С. Натомість найтеплішу погоду отримає південь — тут очікується +12…+16 °С, а в Криму стовпчики термометрів місцями піднімуться до +15…+20 °С.

Пост Діденко. Фото: скриншот

Порівняно тепло буде й у північних областях — +6...+11 °С. На сході прогнозують +8…+12 °С, а в центральній частині країни — +10…+13 °С. Лише на Вінниччині буде прохолодніше: там температура становитиме +5…+7 °С.

Невеликі дощі завтра пройдуть у північних та центральних областях. На решті території істотних опадів не очікується, хоча небо залишатиметься переважно хмарним.

У Києві 27 листопада також можливий слабкий дощ, а вдень повітря прогріється приблизно до +10 °С.

Карта температури. Фото: Наталка Діденко

Нагадаємо, у грудні температура повітря в Україні перевищить кліматичну норму. На півдні в деякі дні буде до +12 °С.

А також метеорологи здивували прогнозом погоди на зиму 2026 року.