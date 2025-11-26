Видео
Главная Метео Придут первые заморозки — где ждать резкого похолодания завтра

Придут первые заморозки — где ждать резкого похолодания завтра

Ua ru
Дата публикации 26 ноября 2025 23:49
Прогноз погоды на 27 ноября - какой будет погода завтра
Люди на улице в мороз. Фото: Новини.LIVE

Атмосферный фронт, приближающийся с запада, в четверг, 27 ноября, будет медленно продвигаться по территории Украины в направлении востока. Это принесет заметные изменения в погодные условия.

Об этом сообщают Украинский гидрометеорологический центр и Наталья Диденко.

Прогноз погоды от Укргидрометеоцентра на 27 ноября

В большинстве регионов день пройдет без существенных осадков, однако в северных и центральных областях, а также в Черновицкой, Хмельницкой и Одесской, прогнозируются небольшие дожди.

Прийдуть перші заморозки - де чекати на різке похолодання завтра - фото 1
Пост Укргидрометеоцентра. Фото: скриншот

На Закарпатье и Прикарпатье ночью и в утренние часы местами будет образовываться туман, что может затруднять видимость на автодорогах. Ветер преимущественно юго-восточный, а на Правобережье постепенно будет менять направление на северо-западный, с умеренной скоростью 5-10 м/с.

Впереди фронта над большей частью страны еще удерживается теплая воздушная масса с юга, благодаря которой погода остается довольно мягкой. В то же время в западные области уже поступает холодный воздух, что обусловит ощутимое снижение температуры.

В западных регионах ночью ожидается -2...+3 °С, а днем температура будет колебаться в пределах +1...+6 °С. На юге будет значительно теплее: ночью +6...+11 °С, днем +12...+17 °С. В центральных, северных и восточных областях ночью прогнозируется +4...+9 °С, а днем — +7...+12 °С.

Прийдуть перші заморозки - де чекати на різке похолодання завтра - фото 2
Карта погоды. Фото: Укргидрометеоцентр

Прогноз погоды от Наталки Диденко на 27 ноября

В четверг, 27 ноября, погода в Украине проявит себя контрастно. По прогнозу синоптиков, холоднее всего будет на западе страны: днем температура поднимется лишь до +2...+6 °С. Зато самую теплую погоду получит юг — здесь ожидается +12...+16 °С, а в Крыму столбики термометров местами поднимутся до +15...+20 °С.

Прийдуть перші заморозки — де чекати на різке похолодання завтра - фото 3
Пост Диденко. Фото: скриншот

Сравнительно тепло будет и в северных областях — +6...+11 °С. На востоке прогнозируют +8...+12 °С, а в центральной части страны — +10...+13 °С. Только в Винницкой области будет прохладнее: там температура составит +5...+7 °С.

Небольшие дожди завтра пройдут в северных и центральных областях. На остальной территории существенных осадков не ожидается, хотя небо будет оставаться преимущественно облачным.

В Киеве 27 ноября также возможен слабый дождь, а днем воздух прогреется примерно до +10 °С.

Прийдуть перші заморозки — де чекати на різке похолодання завтра - фото 4
Карта температуры. Фото: Наталка Диденко

Напомним, в декабре температура воздуха в Украине превысит климатическую норму. На юге в некоторые дни будет до +12 °С.

А также метеорологи удивили прогнозом погоды на зиму 2026 года.

