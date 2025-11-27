Дощі та похолодання в деяких регіонах — синоптики дали прогноз погоди на 27 листопада

Дівчина з парасолькою під дощем. Ілюстративне фото: pexels.com

Сьогодні, 27 листопада, в Україні очікується мінлива погода. Атмосферний фронт принесе деяким регіонам опади й зниження температури.

Про це повідомляють Укргідрометцентр та Наталка Діденко.

Реклама

Читайте також:

Прогноз погоди від Укргідрометцентру

За прогнозом синоптиків, мешканцям Чернівецької, Хмельницької та Одеської областей слід захопити парасольки, адже очікується невеликий дощ. Проте у більшості регіонів день мине без істотних опадів.

Пост Укргідрометеоцентра. Фото: скриншот

На Закарпатті та Прикарпатті у ранкові години місцями буде туман, тому водіям та пішоходам слід бути особливо уважними. Вітер переважно південно-східний, а на Правобережжі поступово змінюватиме напрямок на північно-західний, з помірною швидкістю 5–10 м/с.

У західних регіонах температура коливатиметься в межах +1…+6 °С. На півдні тепліше: вдень +12…+17 °С. У центральних, північних та східних областях вдень в межах +7...+12 °С.

Карта погоди. Фото: Укргідрометеоцентр

Прогноз погоди від Наталки Діденко на 27 листопада

Діденко прогнозує, що погода сьогодні буде контрастною, а найхолодніше очікується на заході України. Там температура підніметься лише до +2…+6 °С. Натомість найтеплішу погоду отримає південь: в межах +12…+16 °С, а в Криму стовпчики термометрів місцями піднімуться до +15…+20 °С.

Пост Діденко. Фото: скриншот

Порівняно тепло буде й у північних областях: в межах +6...+11 °С. На сході прогнозують до +12 °С, а в центрі до +13 °С.

Невеликі дощі завтра пройдуть у північних та центральних областях. На решті території істотних опадів не очікується.

Діденко прогнозує, що сьогодні у Києві також можливий слабкий дощ, а вдень повітря прогріється приблизно до +10 °С.

Карта температури. Фото: Наталка Діденко

Нагадаємо, у грудні температура повітря в Україні перевищить кліматичну норму. На півдні в деякі дні буде до +12 °С.

А також метеорологи здивували прогнозом погоди на зиму 2026 року.