Дожди и похолодание в некоторых регионах — синоптики дали прогноз погоды на 27 ноября

Сегодня, 27 ноября, в Украине ожидается переменчивая погода. Атмосферный фронт принесет некоторым регионам осадки и снижение температуры.

Об этом сообщают Укргидрометцентр и Наталка Диденко.

Прогноз погоды от Укргидрометцентра

По прогнозу синоптиков, жителям Черновицкой, Хмельницкой и Одесской областей следует захватить зонтики, ведь ожидается небольшой дождь. Однако в большинстве регионов день пройдет без существенных осадков.

На Закарпатье и Прикарпатье в утренние часы местами будет туман, поэтому водителям и пешеходам следует быть особенно внимательными. Ветер преимущественно юго-восточный, а на Правобережье постепенно будет менять направление на северо-западный, с умеренной скоростью 5-10 м/с.

В западных регионах температура будет колебаться в пределах +1...+6 °С. На юге теплее: днем +12...+17 °С. В центральных, северных и восточных областях днем в пределах +7...+12 °С.

Прогноз погоды от Наталки Диденко на 27 ноября

Диденко прогнозирует, что погода сегодня будет контрастной, а холоднее всего ожидается на западе Украины. Там температура поднимется лишь до +2...+6 °С. Зато самую теплую погоду получит юг: в пределах +12...+16 °С, а в Крыму столбики термометров местами поднимутся до +15...+20 °С.

Сравнительно тепло будет и в северных областях: в пределах +6...+11 °С. На востоке прогнозируют до +12 °С, а в центре до +13 °С.

Небольшие дожди завтра пройдут в северных и центральных областях. На остальной территории существенных осадков не ожидается.

Диденко прогнозирует, что сегодня в Киеве также возможен слабый дождь, а днем воздух прогреется примерно до +10 °С.

