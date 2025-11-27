Видео
Україна
Видео

Похолодание и дожди — где в Украине сегодня будет плохая погода

Похолодание и дожди — где в Украине сегодня будет плохая погода

Ua ru
Дата публикации 27 ноября 2025 06:25
Дожди и похолодание в некоторых регионах — синоптики дали прогноз погоды на 27 ноября
Девушка с зонтом под дождем под дождем. Иллюстративное фото: pexels.com

Сегодня, 27 ноября, в Украине ожидается переменчивая погода. Атмосферный фронт принесет некоторым регионам осадки и снижение температуры.

Об этом сообщают Укргидрометцентр и Наталка Диденко.

Читайте также:

Прогноз погоды от Укргидрометцентра

По прогнозу синоптиков, жителям Черновицкой, Хмельницкой и Одесской областей следует захватить зонтики, ведь ожидается небольшой дождь. Однако в большинстве регионов день пройдет без существенных осадков.

Прийдуть перші заморозки - де чекати на різке похолодання завтра - фото 1
Пост Укргидрометеоцентра. Фото: скриншот

На Закарпатье и Прикарпатье в утренние часы местами будет туман, поэтому водителям и пешеходам следует быть особенно внимательными. Ветер преимущественно юго-восточный, а на Правобережье постепенно будет менять направление на северо-западный, с умеренной скоростью 5-10 м/с.

В западных регионах температура будет колебаться в пределах +1...+6 °С. На юге теплее: днем +12...+17 °С. В центральных, северных и восточных областях днем в пределах +7...+12 °С.

Прийдуть перші заморозки - де чекати на різке похолодання завтра - фото 2
Карта погоды. Фото: Укргидрометеоцентр

Прогноз погоды от Наталки Диденко на 27 ноября

Диденко прогнозирует, что погода сегодня будет контрастной, а холоднее всего ожидается на западе Украины. Там температура поднимется лишь до +2...+6 °С. Зато самую теплую погоду получит юг: в пределах +12...+16 °С, а в Крыму столбики термометров местами поднимутся до +15...+20 °С.

Прийдуть перші заморозки — де чекати на різке похолодання завтра - фото 3
Пост Диденко. Фото: скриншот

Сравнительно тепло будет и в северных областях: в пределах +6...+11 °С. На востоке прогнозируют до +12 °С, а в центре до +13 °С.

Небольшие дожди завтра пройдут в северных и центральных областях. На остальной территории существенных осадков не ожидается.

Диденко прогнозирует, что сегодня в Киеве также возможен слабый дождь, а днем воздух прогреется примерно до +10 °С.

Прийдуть перші заморозки — де чекати на різке похолодання завтра - фото 4
Карта температуры. Фото: Наталка Диденко

Напомним, в декабре температура воздуха в Украине превысит климатическую норму. На юге в некоторые дни будет до +12 °С.

А также метеорологи удивили прогнозом погоды на зиму 2026 года.

погода Укргидрометцентр Наталка Диденко прогноз погоды погода в Украине
Светлана Силенко - Редактор
Автор:
Светлана Силенко
