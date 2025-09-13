Погода сьогодні, 13 вересня, в Україні — Укргідрометцентр та синоптик Наталка Діденко

Жінка під дощем. Фото: Новини.LIVE

Прогноз погоди на суботу, 13 вересня, повідомили синоптики. В цей день буде мінлива хмарність. Вночі у Рівненській, Хмельницькій та Вінницькій областях прогнозували місцями невеликий дощ, а вдень — в Карпатах. На решті території без опадів. Вночі та вранці в західних областях очікується туман.

Про це у п'ятницю, 12 вересня, повідомили в Українському гідрометеорологічному центрі.

Яка погода буде в Україні 13 вересня

Карта "Погода в Україні" від Укргідрометцентру

Сьогодні вітер дутиме східний та південно-східний зі швидкістю 5-10 м/с.

Температура вночі становила +10...+15 °С, на сході країни +5...+10 °С. Вдень очікується +18...+23 °С, на Закарпатті та в Одеській області до +26 °С.

Карта температур від Meteopost.com

У Київській області теж буде мінлива хмарність, без опадів. Вітер дутиме південно-східний зі швидкістю 5-10 м/с. Температура по області вночі була +10...+15 °С, вдень буде +18...+23 °С.

У Києві тим часом вночі +13...+15 °С, вдень +21...+23 °С.

Прогноз погоди від Наталки Діденко

За прогнозом синоптика Наталки Діденко, в західній частині України температура буде комфортною — +21...+24 °С, місцями до +26 °С. Без істотних опадів. На півночі вдень очікується +21...+23 °С.

На сході України і на Харківщині, Луганщині та Донеччині погода буде теплою, сухою та сонячною. Вона буде подібною до тої, яка в центральних областях, а в центральних — від Вінниччини до Дніпропетровщини ніяких дощів, а температура +22...+25 °С. На півдні України температура повітряна теж буде високою, приблизно +25...+27 °С.

Тим часом у Києві очікується комфортна погода, вдень +22...+24 °С, без опадів.

Нагадаємо, що погода в Одесі буде сьогодні вже не такою літньою, однак опадів синоптики не прогнозують. Температура повітря прогріється до +23 °C, і море все ще буде теплим.

Також ми інформували, що останній день робочого тижня, п'ятниця 12 вересня, відмітилася похолоданням.