Главная Метео На западе местами дождь и туман — прогноз погоды на сегодня

На западе местами дождь и туман — прогноз погоды на сегодня

Ua ru
Дата публикации 13 сентября 2025 06:25
Погода сегодня, 13 сентября, в Украине - Укргидрометцентр и синоптик Наталья Диденко
Женщина под дождем. Фото: Новини.LIVE

Прогноз погоды на субботу, 13 сентября, сообщили синоптики. В этот день будет переменная облачность. Ночью в Ровенской, Хмельницкой и Винницкой областях прогнозировали местами небольшой дождь, а днем — в Карпатах. На остальной территории без осадков. Ночью и утром в западных областях ожидается туман. 

Об этом в пятницу, 12 сентября, сообщили в Украинском гидрометеорологическом центре.

На заході місцями дощ і туман — прогноз погоди на сьогодні - фото 1
Карта "Погода в Украине" от Укргидрометцентра

Сегодня ветер будет дуть восточный и юго-восточный со скоростью 5-10 м/с.

Температура ночью составила +10...+15 °С, на востоке страны +5...+10 °С. Днем ожидается +18...+23 °С, на Закарпатье и в Одесской области до +26 °С.

На заході місцями дощ і туман — прогноз погоди на сьогодні - фото 2
Карта температур от Meteopost.com

В Киевской области тоже будет переменная облачность, без осадков. Ветер будет дуть юго-восточный со скоростью 5-10 м/с. Температура по области ночью была +10...+15 °С, днем будет +18...+23 °С.

В Киеве тем временем ночью +13...+15 °С, днем +21...+23 °С.

Прогноз погоды от Наталки Диденко

По прогнозу синоптика Наталки Диденко, в западной части Украины температура будет комфортной — +21...+24 °С, местами до +26 °С. Без существенных осадков. На севере днем ожидается +21...+23 °С.

На востоке Украины и на Харьковщине, Луганщине и Донетчине погода будет теплой, сухой и солнечной. Она будет подобной той, которая в центральных областях, а в центральных — от Винницкой области до Днепропетровщины никаких дождей, а температура +22...+25 °С. На юге Украины температура воздушная тоже будет высокой, примерно +25...+27 °С.

Тем временем в Киеве ожидается комфортная погода, днем +22...+24 °С, без осадков.

Напомним, что погода в Одессе будет сегодня уже не такой летней, однако осадков синоптики не прогнозируют. Температура воздуха прогреется до +23 °C, и море все еще будет теплым.

Также мы информировали, что последний день рабочей недели, пятница 12 сентября, отметилась похолоданием.

погода Укргидрометцентр Наталка Диденко синоптик прогноз погоды погода в Украине
Людмила Войтюк - Редактор
Автор:
Людмила Войтюк
