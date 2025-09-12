Сегодня в Украине ожидается теплая погода, но температура начинает постепенно снижаться. В Западных областях будут дожди.

Осень дает о себе знать — сегодня будет похолодание и дожди
Последний день рабочей недели, пятницы 12 сентября, отметится похолоданием, хотя и не значительным, но ощутимым. Также в некоторых регионах будет идти дождь.
Об этом сообщает Укргидрометцентр и синоптик Наталка Диденко.
Прогноз погоды на 12 сентября от Укргидрометцентра
Метеорологи считают, что сегодняшний день будет относительно облачным. В западных областях не лишним будет прихватить с собой зонтик. На остальной территории осадков не ожидается, хотя в Житомирской, Винницкой и Одесской областях могут пройти кратковременные дожди и даже с грозами.
Ветер восточный, юго-восточный, 5-10 м/с.
Температура днем +18...+23 °С, в южной части +26 °С.
Прогноз от Наталки Диденко на пятницу
Синоптик информирует, что сегодня дожди следует ожидать только в западных областях Украины.
"Север, центр, восток и южная часть побудут и дальше в сухой воздушной массе — антициклон на северо-востоке блокирует перенос влажной атлантической воздушной массы, поэтому эти дожди колеблются над западом, не продвигаясь на восток", — говорится в сообщении.
В восточных областях и в прибрежных районах днем ожидается +22...+24 °С.
В центральных областях и в южной части Украины до +28 °С.
На западе предполагается до +19 °С, однако на Закарпатье и в некоторых районах Львовщины температура может подняться до +25 °С.
Погода в Киеве 12 сентября
Столицу сегодня ожидает переменная облачность с комфортной температурой до +23 °С, а дождя не будет.
