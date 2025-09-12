Видео
Главная Метео Осень дает о себе знать — сегодня будет похолодание и дожди

Осень дает о себе знать — сегодня будет похолодание и дожди

Ua ru
Дата публикации 12 сентября 2025 06:25
Сегодня в Украине ожидается теплая погода, но температура начинает постепенно снижаться. В Западных областях будут дожди.
Люди в дождь под зонтиками и в сильный ветер. Иллюстративное фото: pexels.com

Последний день рабочей недели, пятницы 12 сентября, отметится похолоданием, хотя и не значительным, но ощутимым. Также в некоторых регионах будет идти дождь.

Об этом сообщает Укргидрометцентр и синоптик Наталка Диденко.

Читайте также:

Прогноз погоды на 12 сентября от Укргидрометцентра

Метеорологи считают, что сегодняшний день будет относительно облачным. В западных областях не лишним будет прихватить с собой зонтик. На остальной территории осадков не ожидается, хотя в Житомирской, Винницкой и Одесской областях могут пройти кратковременные дожди и даже с грозами.

Ветер восточный, юго-восточный, 5-10 м/с.

Температура днем +18...+23 °С, в южной части +26 °С.

карта
Карта погоды на 12 сентября. Фото: Укргидрометцентр

Прогноз от Наталки Диденко на пятницу

Синоптик информирует, что сегодня дожди следует ожидать только в западных областях Украины.

"Север, центр, восток и южная часть побудут и дальше в сухой воздушной массе — антициклон на северо-востоке блокирует перенос влажной атлантической воздушной массы, поэтому эти дожди колеблются над западом, не продвигаясь на восток", — говорится в сообщении.

карта
Карта температуры воздуха. Фото: Meteopost.ua

В восточных областях и в прибрежных районах днем ожидается +22...+24 °С.

В центральных областях и в южной части Украины до +28 °С.

На западе предполагается до +19 °С, однако на Закарпатье и в некоторых районах Львовщины температура может подняться до +25 °С.

Погода в Киеве 12 сентября

Столицу сегодня ожидает переменная облачность с комфортной температурой до +23 °С, а дождя не будет.

Напомним, в Одессе море все еще будет оставаться теплым. Его температура 11 сентября достигла +21...+22 °C.

Также мы писали, какие регионы затопит дождями.

Светлана Силенко - Редактор
Автор:
Светлана Силенко
