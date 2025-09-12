Відео
Головна Метео Осінь дається взнаки — сьогодні буде похолодання та дощі

Осінь дається взнаки — сьогодні буде похолодання та дощі

Ua ru
Дата публікації: 12 вересня 2025 06:25
Сьогодні в Україні очікується тепла погода, але температура починає поступово знижуватись. В Західних областях будуть дощі.
Люди в дощ під парасольками та у сильний вітер. Ілюстративне фото: pexels.com

Останній день робочого тижня, п'ятниці 12 вересня, відмітиться похолоданням, хоча і не значним, але відчутним. Також у деяких регіонах дощитиме.

Про це повідомляє Укргідрометцентр та синоптикиня Наталка Діденко.

Читайте також:

Прогноз погоди на 12 вересня від Укргідрометцентру

Метеорологи вважають, що сьогоднішній день буде відносно хмарним. У західних областях не зайвим буде прихопити із собою парасольку. На решті території опадів не очікується, хоча в Житомирській, Вінницькій та Одеській областях можуть пройти короткочастні дощі й навіть з грозами.

Вітер східний, південно-східний, 5-10 м/с.

Температура вдень +18...+23 °С, у південній частині +26 °С.

карта
Карта погоди на 12 вересня. Фото: Укргідрометцентр

 

Прогноз від Наталки Діденко на п'ятницю

Синоптикиня інформує, що сьогодні дощі слід очікувати тільки у західних областях України.

"Північ, центр, схід та південна частина побудуть і далі у сухій повітряній масі — антициклон на північному сході блокує перенос вологої атлантичної повітряної маси, тому ці дощі коливаються над заходом, не просуваючись на схід", — йдеться в повідомленні.

карта
Карта температури повітря. Фото: Meteopost.ua

У східних областях та в прибережних районах вдень очікується +22...+24 °С.

У центральних областях та у південній частині України аж до +28 °С.

На заході передбачається до +19 °С, проте на Закарпатті та у деяких районах Львівщини температура може піднятись до +25°С.

Погода у Києві 12 вересня

Столицю сьогодні очікує мінлива хмарність з комфортною температурою до +23 °С, а дощу не буде.

Нагадаємо, в Одесі море все ще залишатиметься теплимЙого температура 11 вересня сягнула до +21...+22 °C. 

Також ми писали, які регіони затопить дощами.

Світлана Силенко - Редактор
Автор:
Світлана Силенко
