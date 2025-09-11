Погода сьогодні 11 вересня в Україні — Укргідрометцентр і Наталка Діденко

Люди йдуть вулицею під час дощу. Фото ілюстративне: УНІАН

Прогноз погоди в Україні на четвер, 11 вересня, надали синоптики. Очікується мінлива хмарність. Подекуди дощитиме.

Про це в середу, 10 вересня, повідомили в Українському гідрометеорологічному центрі.

Яка погода буде в Україні 11 вересня

У західних областях пройдуть помірні дощі. Удень на Закарпатті та Прикарпатті дощі будуть значними, подекуди із грозами. На решті території опадів не передбачається.

Вітер зі швидкістю 5–10 м/с дутиме зі сходу та південного сходу. В усіх західних областях, окрім Закарпатської, його пориви сягнуть 15–20 м/с (I, жовтий, рівень небезпечності).

Уночі стовпчики термометрів знизяться до +10...+15 °С, у західних і південних регіонах — до +14...+19 °С. Удень потеплішає до +22...+27 °С, а на заході — до +19...+24 °С.

У Києві та на Київщині буде мінлива хмарність, без опадів. Швидкість південно-східного вітру сягне 5–10 м/с. Уночі у столиці буде +12...+14 °С, а на Київщині — +10...+15 °С. Удень у Києві потеплішає до +22...+24 °С, а за межами столиці — до +22...+27 °С.

Прогноз погоди від Наталки Діденко

За прогнозом синоптика Наталки Діденко, 11 вересня в західних областях буде вітряно, денна температура знизиться до +17...+22 °С і пройдуть дощі. Подекуди, особливо в Карпатах, можливі зливи. На решті території України буде мінливо хмарна погода, без опадів. Упродовж дня очікується +23...+28 °С.

У Києві буде сонячно, удень повітря прогріється до +24 °С.

Нагадаємо, в Одесі ще можна купатися в морі. Удень вода прогрівається до +21...+22 °С.

Раніше синоптик Ігор Кибальчич спрогнозував, що вересень в Україні буде здебільшого теплим. Щоправда, після 20 числа температура знизиться. Можливі навіть заморозки.