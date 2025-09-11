Погода сегодня 11 сентября в Украине — Укргидрометцентр и Наталка Диденко

Люди идут по улице во время дождя. Фото иллюстративное: УНІАН

Прогноз погоды в Украине на четверг, 11 сентября, дали синоптики. Ожидается переменная облачность. Кое-где будет идти дождь.

Об этом в среду, 10 сентября, сообщили в Украинском гидрометеорологическом центре.

Какая погода будет в Украине 11 сентября

Карта "Погода в Украине" от Укргидрометцентра

В западных областях пройдут умеренные дожди. Днем на Закарпатье и Прикарпатье дожди будут значительными, местами с грозами. На остальной территории осадков не предвидится.

Ветер со скоростью 5–10 м/с будет дуть с востока и юго-востока. Во всех западных областях, кроме Закарпатской, его порывы достигнут 15–20 м/с (I, желтый, уровень опасности).

Карта "Опасные метеорологические явления" от Укргидрометцентра

Ночью столбики термометров снизятся до +10...+15 °С, в западных и южных регионах — до +14...+19 °С. Днем потеплеет до +22...+27 °С, а на западе — до +19...+24 °С.

Карта температур от Meteopost.com

В Киеве и Киевской области будет переменная облачность, без осадков. Скорость юго-восточного ветра достигнет 5–10 м/с. Ночью в столице будет +12...+14 °С, а в Киевской области — +10...+15 °С. Днем в Киеве потеплеет до +22...+24 °С, а за пределами столицы — до +22...+27 °С.

Прогноз погоды от Наталки Диденко

По прогнозу синоптика Наталки Диденко, 11 сентября в западных областях будет ветрено, дневная температура снизится до +17...+22 °С и пройдут дожди. Кое-где, особенно в Карпатах, возможны ливни. На остальной территории Украины будет переменно облачная погода, без осадков. В течение дня ожидается +23...+28 °С.

В Киеве будет солнечно, днем воздух прогреется до +24 °С.

Напомним, в Одессе еще можно купаться в море. Днем вода прогревается до +21...+22 °С.

