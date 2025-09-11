Жінка з дитиною гуляють в парку. Фото: Новини.LIVE

В Україні 12 вересня прогнозується мінлива хмарність. Місцями дощі та грози.

Реклама

Читайте також:

Про це повідомляє Укргідрометцентр та синоптикиня Наталка Діденко.

Прогноз погоди на 12 вересня

В Укргідрометцентрі спрогнозували, що у п’ятницю очікується мінлива хмарність. У західних областях вночі прогнозуються значні дощі, вдень помірні. На решті території без опадів, лише в Житомирській, Вінницькій та Одеській областях місцями короткочасний дощ, гроза.

Вітер східний, південно-східний, 5-10 м/с.

Температура вночі +9...+14 °С, на Одещині до +17 °С; вдень — +18...+23 °С, у південній частині +26 °С.

Карта погоди на 12 вересня. Фото: Укргідрометцентр

Прогноз від Наталки Діденко

Синоптикиня повідомляє, що 12-го вересня у п'ятницю дощі пройдуть у західних областях України.

"Північ, центр, схід та південна частина побудуть і далі у сухій повітряній масі — антициклон на північному сході блокує перенос вологої атлантичної повітряної маси, тому ці дощі коливаються над заходом, не просуваючись на схід", — йдеться в повідомленні.

Карта температури повітря. Фото: Meteopost.ua

У східних областях та в прибережних районах буде помірно тепло, вдень очікується +22...+24 °С.

У центральних областях дуже тепло — +24...+28 °С, проте на Вінниччині подекуди +20...+23 °С.

У південній частині очікується +24...+28 °С, проте на півдні Одещини буде +22...+26 °С.

"У північних областях також дуже тепло — +24...+27 °С, а ось на Житомирщині та Сумщині місцями +19...+22 °С", — зазначає Діденко.

На заході передбачається +16...+19 °С, проте на Закарпатті та у деяких районах Львівщини буде +23...+25°С.

У Києві 12-го вересня дощів не очікується, проте близькість нестійкої західної вологої повітряної маси може прикрити небо хмарами. Тому й відчуття будуть більш прохолодні, ніж реальні на термометрі. Очікується в столиці завтра +23 °С.

Нагадаємо, в Одесі море все ще залишатиметься теплим. Його температура 11 вересня сягнула до +21...+22 °C.

Також ми писали, які регіони затопить дощами.