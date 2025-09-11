Женщина с ребенком гуляют в парке. Фото: Новини.LIVE

В Украине 12 сентября прогнозируется переменная облачность. Местами дожди и грозы.

Реклама

Читайте также:

Об этом сообщает Укргидрометцентр и синоптик Наталья Диденко.

Прогноз погоды на 12 сентября

В Укргидрометцентре спрогнозировали, что в пятницу ожидается переменная облачность. В западных областях ночью прогнозируются значительные дожди, днем умеренные. На остальной территории без осадков, лишь в Житомирской, Винницкой и Одесской областях местами кратковременный дождь, гроза.

Ветер восточный, юго-восточный, 5-10 м/с.

Температура ночью +9...+14 °С, в Одесской области до +17 °С; днем — +18...+23 °С, в южной части +26 °С.

Карта погоды на 12 сентября. Фото: Укргидрометцентр

Прогноз от Наталки Диденко

Синоптик сообщает, что 12-го сентября в пятницу дожди пройдут в западных областях Украины.

"Север, центр, восток и южная часть побудут и дальше в сухой воздушной массе — антициклон на северо-востоке блокирует перенос влажной атлантической воздушной массы, поэтому эти дожди колеблются над западом, не продвигаясь на восток", — говорится в сообщении.

Карта температуры воздуха. Фото: Meteopost.ua

В восточных областях и в прибрежных районах будет умеренно тепло, днем ожидается +22...+24 °С.

В центральных областях очень тепло — +24...+28 °С, однако в Винницкой области местами +20...+23 °С.

В южной части ожидается +24...+28 °С, однако на юге Одесской области будет +22...+26 °С.

"В северных областях также очень тепло — +24...+27 °С, а вот на Житомирщине и Сумщине местами +19...+22 °С", — отмечает Диденко.

На западе предполагается +16...+19 °С, однако на Закарпатье и в некоторых районах Львовской области будет +23...+25 °С.

В Киеве 12-го сентября дождей не ожидается, однако близость неустойчивой западной влажной воздушной массы может прикрыть небо облаками. Поэтому и ощущения будут более прохладные, чем реальные на термометре. Ожидается в столице завтра +23 °С.

Напомним, в Одессе море все еще будет оставаться теплым. Его температура 11 сентября достигла +21...+22 °C.

Также мы писали, какие регионы затопит дождями.