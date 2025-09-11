Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
УкраинаВоенная экономикаНовости дняРецепты АрхивИндустрииДомПсихология 2025СпортШоу-бизнес 1МедцентрДом и огородНедвижимостьВкусШоу-бизнесАрмияЭксклюзивШоу и звездыЭкономикаКиноХроникиFashionШтабАвтоВойнаПсихологияTravelАктуальноПромоКино и сериалыГороскопЕвровидениеВалютаЕвровидение1ПогодаВойскоITУкраина АрхивШоу-бизнес --ЗвездыМирТЦК та СПВоенныйЛайфхакиВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаРезервСегодняОгоМобилизацияWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperЭкономистКурсОбществоПроисшествияРынок трудаКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024КухняЛайфстайлБоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Дом 2024Здоровье +ТехноТЦКLifeЛьвовПолитикаПраздникиМетеоТехнологииФинансыИнвестицииРецептыМодаТуризм

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Fashion
Travel
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Инвестиции
Индустрии
Кино и сериалы
Львов
Медцентр
Метео
Мобилизация
Недвижимость
Новости дня
Праздники
Промо
Психология
Рецепты
Рынок труда
Спорт
Технологии
ТЦК
Финансы
Хроники
Штаб
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Метео Температура опустится до +16 — прогноз погоды на завтра

Температура опустится до +16 — прогноз погоды на завтра

Ua ru
Дата публикации 11 сентября 2025 23:47
Прогноз погоды на 12 сентября
Женщина с ребенком гуляют в парке. Фото: Новини.LIVE

В Украине 12 сентября прогнозируется переменная облачность. Местами дожди и грозы.

Реклама
Читайте также:

Об этом сообщает Укргидрометцентр и синоптик Наталья Диденко.

Прогноз погоды на 12 сентября

В Укргидрометцентре спрогнозировали, что в пятницу ожидается переменная облачность. В западных областях ночью прогнозируются значительные дожди, днем умеренные. На остальной территории без осадков, лишь в Житомирской, Винницкой и Одесской областях местами кратковременный дождь, гроза.

Ветер восточный, юго-восточный, 5-10 м/с.

Температура ночью +9...+14 °С, в Одесской области до +17 °С; днем — +18...+23 °С, в южной части +26 °С.

карта
Карта погоды на 12 сентября. Фото: Укргидрометцентр

Прогноз от Наталки Диденко

Синоптик сообщает, что 12-го сентября в пятницу дожди пройдут в западных областях Украины.

"Север, центр, восток и южная часть побудут и дальше в сухой воздушной массе — антициклон на северо-востоке блокирует перенос влажной атлантической воздушной массы, поэтому эти дожди колеблются над западом, не продвигаясь на восток", — говорится в сообщении.

карта
Карта температуры воздуха. Фото: Meteopost.ua

В восточных областях и в прибрежных районах будет умеренно тепло, днем ожидается +22...+24 °С.

В центральных областях очень тепло — +24...+28 °С, однако в Винницкой области местами +20...+23 °С.

В южной части ожидается +24...+28 °С, однако на юге Одесской области будет +22...+26 °С.

"В северных областях также очень тепло — +24...+27 °С, а вот на Житомирщине и Сумщине местами +19...+22 °С", — отмечает Диденко.

На западе предполагается +16...+19 °С, однако на Закарпатье и в некоторых районах Львовской области будет +23...+25 °С.

В Киеве 12-го сентября дождей не ожидается, однако близость неустойчивой западной влажной воздушной массы может прикрыть небо облаками. Поэтому и ощущения будут более прохладные, чем реальные на термометре. Ожидается в столице завтра +23 °С.

Напомним, в Одессе море все еще будет оставаться теплым. Его температура 11 сентября достигла +21...+22 °C.

Также мы писали, какие регионы затопит дождями.

погода похолодание Наталка Диденко синоптик дождь погода в Украине
Светлана Силенко - Редактор
Автор:
Светлана Силенко
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации