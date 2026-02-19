Магнітні бурі 19 лютого — що прогнозують синоптики

Вплив магнітних бур. Фото: колаж Новини.LIVE

На четвер, 19 лютого, астросиноптики прогнозують збуджений стан магнітосфери Землі. Проте наразі магнітних бур не передбачається.

Про це пише Новини.LIVE, посилаючись на дані Meteoprog.

Реклама

Читайте також:

Магнітні бурі 19 лютого в Україні

За попередні 24 години сонячна активність була доволі низька. Протягом минулої доби на Сонці відбулися два спалахи класу B, а також два спалахи рівня C1. Зазначається, що спалахи таких класів зазвичай не спричиняють помітного впливу на Землю.

Магнітні бурі 19-21 лютого. Фото: скриншот

На 19 лютого очікують, що геомагнітне поле коливатиметься в межах від спокійного до активного рівня. Сонячна активність має залишатися низькою, хоча допускається невелика ймовірність спалахів M-класу.

Сонячна активність на 19 лютого:

Ймовірність малого геомагнітного шторму – 10%

Ймовірність великого геомагнітного шторму – 1%

Ймовірність спалаху на Сонці М-класу – 10%

Ймовірність спалаху на Сонці Х-класу – 1%

Кількість сонячних плям – 24

Прогноз магнітних бур з 19 по 22 лютого. Фото: скриншот

Як магнітні бурі впливають на здоров'я

Під час періодів магнітних бур частина людей відчуває погіршення самопочуття. Найчастіше виникає тупий головний біль або посилення мігрені, відчувається втома й загальна слабкость, дратівливість, зниження концентрації, сонливість або порушення сну.

Також інколи стається коливання артеріального тиску та відчуття серцебиття, особливо у людей із серцево-судинними проблемами.

Зазначимо, що в Україні в деяких регіонах знову будуть сильні нічні морози. Раніше Новини.LIVE публікували прогнози синоптиків про весну в Україні у 2026 році та які місяці будуть дуже теплими.