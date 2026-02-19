Магнітні бурі 19 лютого — що прогнозують синоптики

На Сонці зафіксували нові спалахи — коли будуть магнітні бурі
На четвер, 19 лютого, астросиноптики прогнозують збуджений стан магнітосфери Землі. Проте наразі магнітних бур не передбачається.
Про це пише Новини.LIVE, посилаючись на дані Meteoprog.
Магнітні бурі 19 лютого в Україні
За попередні 24 години сонячна активність була доволі низька. Протягом минулої доби на Сонці відбулися два спалахи класу B, а також два спалахи рівня C1. Зазначається, що спалахи таких класів зазвичай не спричиняють помітного впливу на Землю.
На 19 лютого очікують, що геомагнітне поле коливатиметься в межах від спокійного до активного рівня. Сонячна активність має залишатися низькою, хоча допускається невелика ймовірність спалахів M-класу.
Сонячна активність на 19 лютого:
- Ймовірність малого геомагнітного шторму – 10%
- Ймовірність великого геомагнітного шторму – 1%
- Ймовірність спалаху на Сонці М-класу – 10%
- Ймовірність спалаху на Сонці Х-класу – 1%
- Кількість сонячних плям – 24
Як магнітні бурі впливають на здоров'я
Під час періодів магнітних бур частина людей відчуває погіршення самопочуття. Найчастіше виникає тупий головний біль або посилення мігрені, відчувається втома й загальна слабкость, дратівливість, зниження концентрації, сонливість або порушення сну.
Також інколи стається коливання артеріального тиску та відчуття серцебиття, особливо у людей із серцево-судинними проблемами.
Зазначимо, що в Україні в деяких регіонах знову будуть сильні нічні морози. Раніше Новини.LIVE публікували прогнози синоптиків про весну в Україні у 2026 році та які місяці будуть дуже теплими.
