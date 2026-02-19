Прогноз магнитных бурь 19 февраля — чего ждать метеозависимым

На Солнце за сутки произошли вспышки B и C1 - ждать ли магнитные бури
Астросиноптики предупредили о нескольких вспышках на Солнце в четверг, 19 февраля. Несмотря на это, серьезных магнитных бурь не ожидается.
Магнитные бури 19 февраля в Украине
За предыдущие 24 часа солнечная активность была довольно низкая. За прошедшие сутки на Солнце произошли две вспышки класса B, а также две вспышки уровня C1. Отмечается, что вспышки таких классов обычно не вызывают заметного влияния на Землю.
На 19 февраля ожидают, что геомагнитное поле будет колебаться в пределах от спокойного до активного уровня. Солнечная активность должна оставаться низкой, хотя допускается небольшая вероятность вспышек M-класса.
Солнечная активность на 19 февраля:
- Вероятность малого геомагнитного шторма — 10%
- Вероятность большого геомагнитного шторма — 1%
- Вероятность вспышки на Солнце М-класса — 10%
- Вероятность вспышки на Солнце Х-класса — 1%
- Количество солнечных пятен — 24
Как магнитные бури влияют на здоровье
Во время периодов магнитных бурь часть людей испытывает ухудшение самочувствия. Чаще всего возникает тупая головная боль или усиление мигрени, ощущается усталость и общая слабость, раздражительность, снижение концентрации, сонливость или нарушение сна.
Также иногда происходит колебание артериального давления и ощущение сердцебиения, особенно у людей с сердечно-сосудистыми проблемами.
