Прогноз магнитных бурь 19 февраля — чего ждать метеозависимым

Астросиноптики предупредили о нескольких вспышках на Солнце в четверг, 19 февраля. Несмотря на это, серьезных магнитных бурь не ожидается.

Магнитные бури 19 февраля в Украине

За предыдущие 24 часа солнечная активность была довольно низкая. За прошедшие сутки на Солнце произошли две вспышки класса B, а также две вспышки уровня C1. Отмечается, что вспышки таких классов обычно не вызывают заметного влияния на Землю.

На 19 февраля ожидают, что геомагнитное поле будет колебаться в пределах от спокойного до активного уровня. Солнечная активность должна оставаться низкой, хотя допускается небольшая вероятность вспышек M-класса.

Солнечная активность на 19 февраля:

Вероятность малого геомагнитного шторма — 10%

Вероятность большого геомагнитного шторма — 1%

Вероятность вспышки на Солнце М-класса — 10%

Вероятность вспышки на Солнце Х-класса — 1%

Количество солнечных пятен — 24

Как магнитные бури влияют на здоровье

Во время периодов магнитных бурь часть людей испытывает ухудшение самочувствия. Чаще всего возникает тупая головная боль или усиление мигрени, ощущается усталость и общая слабость, раздражительность, снижение концентрации, сонливость или нарушение сна.

Также иногда происходит колебание артериального давления и ощущение сердцебиения, особенно у людей с сердечно-сосудистыми проблемами.

Отметим, что в Украине в некоторых регионах снова будут сильные ночные морозы. Ранее Новини.LIVE публиковали прогнозы синоптиков о весне в Украине в 2026 году и какие месяцы будут очень теплыми.