Прогноз погоди в Україні на 19 лютого від Наталки Діденко

Зима. Фото: REUTERS/Gleb Garanich

В Україні буде морозна та сніжна погода в деяких регіонах. Водночас вже за кілька днів можливе потепління та настання відлиги.

Таку інформацію надала синоптик Наталка Діденко, повідомляє Новини.LIVE.

Погода в Україні 19 лютого

Найвідчутніший мороз очікується найближчої ночі на півночі, місцями в центральних областях і навіть на Одещині — там прогнозують від -12°C до -9°C. На більшості території країни вночі буде від -9°C до -4°C, а в південних областях і на Закарпатті температура триматиметься поблизу 0°C.

Температурна карта України на 19 лютого. Фото: Метеопост

За словами Діденко, у четвер вдень максимальні значення становитимуть від -5°C до -2°C, а на півночі подекуди похолодає до -7°C. Водночас у південній частині країни, на південному заході та південному сході очікується коливання температур на рівні від -1°C до +3°C, у Криму — від +4°C до +7°C.

У південних областях, на сході та місцями в центрі прогнозують сильні пориви вітру.

Карта опадів на 19 лютого. Фото: Ventusky

Прогноз погоди в Києві на 19 лютого

У Києві в четвер, 19 лютого, за словами Наталки Діденко, вночі пройде сніг, а вдень опадів не буде. Вітер буде північно-західний, рвучкий і некомфортний. Температура в столиці вночі становитиме -10°C, удень — близько -5°C.

Коли в Україні потепліє за прогнозом Діденко

Наталка Діденко пояснила, що циклон, який зараз діє на Україну і приносить сніг, вже завтра, 19 лютого вдень залишить територію України. Дощі ще можуть побути на Лівобережжі України, але вдень у четвер істотних опадів по країні вже майже не очікується. Невеликий сніг можливий лише на сході та північному сході. Також Діденко повідомила, що з 23 лютого в Україні очікується відчутне потепління.

