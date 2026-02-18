Відео
Головна Метео Синоптик Діденко попередила про поверення морозів в Україну

Синоптик Діденко попередила про поверення морозів в Україну

Дата публікації: 18 лютого 2026 14:58
Прогноз погоди в Україні на 19 лютого від Наталки Діденко
Зима. Фото: REUTERS/Gleb Garanich

В Україні буде морозна та сніжна погода в деяких регіонах. Водночас вже за кілька днів можливе потепління та настання відлиги.

Таку інформацію надала синоптик Наталка Діденко, повідомляє Новини.LIVE.

Читайте також:

Погода в Україні 19 лютого

Найвідчутніший мороз очікується найближчої ночі на півночі, місцями в центральних областях і навіть на Одещині — там прогнозують від -12°C до -9°C. На більшості території країни вночі буде від -9°C до -4°C, а в південних областях і на Закарпатті температура триматиметься поблизу 0°C.

Погода в Україні 19 лютого
Температурна карта України на 19 лютого. Фото: Метеопост

За словами Діденко, у четвер вдень максимальні значення становитимуть від -5°C до -2°C, а на півночі подекуди похолодає до -7°C. Водночас у південній частині країни, на південному заході та південному сході очікується коливання температур на рівні від -1°C до +3°C, у Криму — від +4°C до +7°C.

У південних областях, на сході та місцями в центрі прогнозують сильні пориви вітру. 

null
Карта опадів на 19 лютого. Фото: Ventusky

Прогноз погоди в Києві на 19 лютого

У Києві в четвер, 19 лютого, за словами Наталки Діденко, вночі пройде сніг, а вдень опадів не буде. Вітер буде північно-західний, рвучкий і некомфортний. Температура в столиці вночі становитиме -10°C, удень — близько -5°C. 

Коли в Україні  потепліє за прогнозом Діденко

Наталка Діденко пояснила, що циклон, який зараз діє на Україну і приносить сніг, вже завтра, 19 лютого вдень залишить територію України. Дощі ще можуть побути на Лівобережжі України, але вдень у четвер істотних опадів по країні вже майже не очікується. Невеликий сніг можливий лише на сході та північному сході. Також Діденко повідомила, що з 23 лютого в Україні очікується відчутне потепління.

Раніше синоптики повідомляли про міцні морози, які накриють кілька регіонів України у середу, 18 лютогою

Тим часом в Києві досі ліквідовують наслідки негоди, яка призвела до масових ДТП в місті та ускладнень в русі для транспорту та людей.

погода сніг морози Наталка Діденко прогноз погоди погода в Україні
Дарина Мороз - Редактор
Автор:
Дарина Мороз
