Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Контекст Олімпіада Видео
КомпанииПсихологияИнвестицииШтабРынок трудаTravelКультМодаРынок недвижимостиFashionПутешествияДом и огородПогодаОлимпиадаLifeМода и красотаВкусТуризмРецептыДомВоенная экономикаТранспортАвтоКино и сериалыМетеоПсихология 2025Шоу-бизнес 1МедцентрПромоНедвижимостьГороскопЭксклюзивВалютаЕвровидениеВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦКМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1Украина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняЛайфстайлПраздникиЛьвовФинансыЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивСпортШоу-бизнесАрмияITКиноТехнологииДом 2024

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Евровидение
Кино
Культ
Львов
Метео
Мобилизация
Новости дня
Олимпиада
Погода
Праздники
Промо
Рынок недвижимости
Спорт
Технологии
Транспорт
ТЦК
Финансы
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Метео Синоптик Диденко объяснила, когда закончатся морозы и придет тепло

Синоптик Диденко объяснила, когда закончатся морозы и придет тепло

Ua ru
Дата публикации 18 февраля 2026 14:58
Точный прогноз погоды в Украине от Натальи Диденко 19 февраля
Зима. Фото: REUTERS/Gleb Garanich

В Украине четверг, 19 февраля, погода будет ветреная и морозная. Впрочем осадки постепенно закончатся, но в некоторых областях будут сильные штормовые ветра. 

Такую информацию предоставила синоптик Наталья Диденко, сообщает Новини.LIVE.

Реклама
Читайте также:

Прогноз погоды в Украине на 19 февраля

По ее словам, ближайшей ночью температурная погодная картина будет самой суровой на севере, местами в центре и в Одесской области — там прогнозируют от -12°C до -9°C. На остальной территории ночью будет от -9°C до -4°C, а в южной части и в Закарпатье воздух охладится только до значений, близких к 0°C.

Погода в Україні 19 лютого
Температурная карта Украины на 19 февраля. Фото: Метеопост

Днем 19 февраля, как отметила Диденко, в большинстве областей максимальная температура составит от -5°C до -2°C, в северных районах местами возможно понижение до -7°C. Для юга, юго-запада и юго-востока прогнозируют колебания от -1°C до +3°C.

В южных областях, на востоке и местами в центре прогнозируют сильные порывы ветра.

null
Карта осадков на 19 февраля. Фото: Ventusky

Прогноз погоды в Киеве на 19 февраля

В Киеве ночью 19 февраля ожидается снег, а днем — без осадков. Ветер будет северо-западный, порывистый и некомфортный. Температура ночью составит -10°C, днем — около -5°C. 

Когда в Украине потеплеет по прогнозу Диденко

Что касается осадков, то ситуация будет меняться к лучшему уже в течение четверга. Циклон, который 18 февраля принес снег и мокрый снег,  днем 19 февраля должен уйти за пределы Украины. Ближайшей ночью осадки еще задержатся на Левобережье, а днем существенных осадков почти не предвидится: на востоке и северо-востоке может идти снег, но вечером 19 февраля установится сухая погода. Уже с 23 февраля, как обещает Наталья Диденко, в стране ощутимо потеплеет.

Сегодня, 18 февраля, синоптики предупреждают о сильных морозах и снегопадах, которые накроют несколько регионов Украины.

Из-за непогоды в Киеве случился массовый коллапс. Комунальщики не успевают расчищать дороги, из-за чего произошло несколько крупных ДТП. 

погода снег морозы Наталка Диденко прогноз погоды погода в Украине
Дарина Мороз - Редактор
Автор:
Дарина Мороз
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации