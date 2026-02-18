Точный прогноз погоды в Украине от Натальи Диденко 19 февраля

Зима. Фото: REUTERS/Gleb Garanich

В Украине четверг, 19 февраля, погода будет ветреная и морозная. Впрочем осадки постепенно закончатся, но в некоторых областях будут сильные штормовые ветра.

Такую информацию предоставила синоптик Наталья Диденко, сообщает Новини.LIVE.

Прогноз погоды в Украине на 19 февраля

По ее словам, ближайшей ночью температурная погодная картина будет самой суровой на севере, местами в центре и в Одесской области — там прогнозируют от -12°C до -9°C. На остальной территории ночью будет от -9°C до -4°C, а в южной части и в Закарпатье воздух охладится только до значений, близких к 0°C.

Температурная карта Украины на 19 февраля. Фото: Метеопост

Днем 19 февраля, как отметила Диденко, в большинстве областей максимальная температура составит от -5°C до -2°C, в северных районах местами возможно понижение до -7°C. Для юга, юго-запада и юго-востока прогнозируют колебания от -1°C до +3°C.

В южных областях, на востоке и местами в центре прогнозируют сильные порывы ветра.

Карта осадков на 19 февраля. Фото: Ventusky

Прогноз погоды в Киеве на 19 февраля

В Киеве ночью 19 февраля ожидается снег, а днем — без осадков. Ветер будет северо-западный, порывистый и некомфортный. Температура ночью составит -10°C, днем — около -5°C.

Когда в Украине потеплеет по прогнозу Диденко

Что касается осадков, то ситуация будет меняться к лучшему уже в течение четверга. Циклон, который 18 февраля принес снег и мокрый снег, днем 19 февраля должен уйти за пределы Украины. Ближайшей ночью осадки еще задержатся на Левобережье, а днем существенных осадков почти не предвидится: на востоке и северо-востоке может идти снег, но вечером 19 февраля установится сухая погода. Уже с 23 февраля, как обещает Наталья Диденко, в стране ощутимо потеплеет.

