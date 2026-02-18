Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Контекст Олімпіада Відео
КомпаніїПсихологіяІнвестиціїШтабРинок праціTravelКультМодаРинок нерухомостіFashionМандриДім та городПогодаОлімпіадаLifeМода та красаСмакТуризмРецептиДімВійськова економікаТранспортАвтоКіно та серіалиМетеоПсихологія 2025Шоу-бізнес 1МедцентрПромоНерухомістьГороскопЕксклюзивВалютаЄвробаченняВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиТЦКСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1Україна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняЛайфстайлСвятаФінансиЛьвівЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівСпортШоу-бізнесАрміяITКіноТехнологіїДім 2024

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Євробачення
Кіно
Культ
Львів
Метео
Мобілізація
Новини дня
Олімпіада
Погода
Промо
Ринок нерухомості
Свята
Смак
Спорт
Технології
Транспорт
ТЦК
Фінанси
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Метео Гідрометцентр прогнозує морози до -17 °С в Україні на сьогодні

Гідрометцентр прогнозує морози до -17 °С в Україні на сьогодні

Ua ru
Дата публікації: 18 лютого 2026 06:25
Погода сьогодні, 18 лютого, в Україні — Укргідрометцентр і Наталка Діденко
Чоловік мерзне на вулиці взимку. Фото ілюстративне: istock.com

Прогноз погоди в Україні на середу, 18 лютого, надали синоптики. Через циклон на півдні, сході та в більшості центральних областей пройдуть помірний сніг і дощ, які можуть призвести до утворення ожелелиці.

Про це у вівторок, 17 лютого, повідомили в Українському гідрометеорологічному центрі, передає Новини.LIVE.

Реклама
Читайте також:

Яка погода буде в Україні 18 лютого 

Погода в Україні 18 лютого 2026 року
Карта "Погода в Україні" від Укргідрометцентру

На Одещині, а вдень ще й на Миколаївщині, Полтавщині та Кіровоградщині пройдуть значні опади, а температура коливатиметься від -3 °С до +2 °С. У всіх інших областях випаде помірний сніг. На Черкащині та Сумщині вдень значний сніг. На крайньому заході опадів не очікується.

У більшості регіонів уночі стовпчики термометрів знизяться до -6...-11 °С, а вдень підніметься до 0...-5 °С. На півночі вночі до -17 °С, удень -5...-10 °С. На дорогах по всій країні, окрім південного сходу, ожеледиця. У східних, більшості південних і центральних областей очікуються пориви північно-східного та східного вітру до 15–20 м/с (I, жовтий, рівень небезпечності).

Метеорологічні явища в Україні 18 лютого 2026 року
Карта "Небезпечні метеорологічні явища" від Укргідрометцентру

У Києві та на Київщині хмарно. Уночі без опадів. Удень сніг. На дорогах місцями ожеледиця. Північно-східний вітер сягне 7–12 м/с. У столиці нічна температура становитиме -12...-14 °С, а денна — -8...-10 °С. На Київщині вночі передбачається -12...-17 °С, а вдень — -5...-10 °С.

Температури в Україні 18 лютого 2026 року
Карта температур від Meteopost.com

Прогноз погоди від Наталки Діденко 

За прогнозом синоптика Наталки Діденко, 18 лютого південний циклон зачепить західні та північні регіони України — очікуються сніг, ожеледиця та рвучкий вітер. Найскладніші погодні умови передбачаються в центральних регіонах: сніг, мокрий сніг, дощ, налипання мокрого снігу, ожеледь, сильний північно-східний вітер. На сході дощ. На півдні дощі, на Одещині — із мокрим снігом і штормовим вітром.

Температура повітря вночі -5...-9 °С, у північних областях — -10...-15 °С. Удень повітря прогріється до -2...-7 °С, на півдні, південному сході та Закарпатті — до 0...+3 °С, у Криму — до +5...+10 °С. 

У Києві ввечері очікується сніг. На дорогах утвориться ожеледиця. Уночі у столиці похолодає до -12 °С, а вдень потеплішає до -8 °С.

Нагадаємо, у Харкові 18 лютого буде хмарно. Можливі сніг, дощ і ожеледиця. 

Раніше Наталка Діденко попередила, що 18 лютого в Україні буде морозним і зі значними опадами. Щоправда, потепління теж не за горами.

погода Укргідрометцентр Наталка Діденко прогноз погоди погода в Україні
Людмила Войтюк - Редактор
Автор:
Людмила Войтюк
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації