Погода сьогодні, 18 лютого, в Україні — Укргідрометцентр і Наталка Діденко

Прогноз погоди в Україні на середу, 18 лютого, надали синоптики. Через циклон на півдні, сході та в більшості центральних областей пройдуть помірний сніг і дощ, які можуть призвести до утворення ожелелиці.

Про це у вівторок, 17 лютого, повідомили в Українському гідрометеорологічному центрі, передає Новини.LIVE.

Яка погода буде в Україні 18 лютого

На Одещині, а вдень ще й на Миколаївщині, Полтавщині та Кіровоградщині пройдуть значні опади, а температура коливатиметься від -3 °С до +2 °С. У всіх інших областях випаде помірний сніг. На Черкащині та Сумщині вдень значний сніг. На крайньому заході опадів не очікується.

У більшості регіонів уночі стовпчики термометрів знизяться до -6...-11 °С, а вдень підніметься до 0...-5 °С. На півночі вночі до -17 °С, удень -5...-10 °С. На дорогах по всій країні, окрім південного сходу, ожеледиця. У східних, більшості південних і центральних областей очікуються пориви північно-східного та східного вітру до 15–20 м/с (I, жовтий, рівень небезпечності).

У Києві та на Київщині хмарно. Уночі без опадів. Удень сніг. На дорогах місцями ожеледиця. Північно-східний вітер сягне 7–12 м/с. У столиці нічна температура становитиме -12...-14 °С, а денна — -8...-10 °С. На Київщині вночі передбачається -12...-17 °С, а вдень — -5...-10 °С.

За прогнозом синоптика Наталки Діденко, 18 лютого південний циклон зачепить західні та північні регіони України — очікуються сніг, ожеледиця та рвучкий вітер. Найскладніші погодні умови передбачаються в центральних регіонах: сніг, мокрий сніг, дощ, налипання мокрого снігу, ожеледь, сильний північно-східний вітер. На сході дощ. На півдні дощі, на Одещині — із мокрим снігом і штормовим вітром.

Температура повітря вночі -5...-9 °С, у північних областях — -10...-15 °С. Удень повітря прогріється до -2...-7 °С, на півдні, південному сході та Закарпатті — до 0...+3 °С, у Криму — до +5...+10 °С.

У Києві ввечері очікується сніг. На дорогах утвориться ожеледиця. Уночі у столиці похолодає до -12 °С, а вдень потеплішає до -8 °С.

Нагадаємо, у Харкові 18 лютого буде хмарно. Можливі сніг, дощ і ожеледиця.

Раніше Наталка Діденко попередила, що 18 лютого в Україні буде морозним і зі значними опадами. Щоправда, потепління теж не за горами.