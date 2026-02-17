Відео
Синоптик Діденко назвала, де завтра похолодає до -15 °С

Дата публікації: 17 лютого 2026 14:10
Прогноз погоди в Україні на завтра 18 лютого від синоптика Наталки Діденко
Зимова погода. Фото: УНІАН

Погода в Україні завтра, 18 лютого, очікується з морозами та значними опадами. Крім того, можливі ожеледиця та рвучкий вітер. Такі погодні умови протримаються недовго, оскільки вже зовсім скоро буде чергове потепління.

Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на прогноз погоди синоптика Наталки Діденко.

Читайте також:

Прогноз погоди в Україні на 18 лютого

До України знову прийде південний циклон. Внаслідок цього на півночі та заході очікуються ожеледиця та рвучкий вітер.

Прогноз погоди в Україні на 18 лютого
Південний циклон. Фото: t.me/PohodaNatalka

Центральна частина завтра опиниться у найскладніших погодних умовах — сніг, мокрий сніг, дощ, налипання мокрого снігу, ожеледь, сильний північно-східний вітер.

У східних областях також прогнозується складна погода, але переважно з дощами. 

У південній частині України також очікуються дощі, а в Одеській області з мокрим снігом. Прогнозується також штормовий вітер.

Температура повітря вночі -5...-9 °С, у північних областях -10...-15 °С. Вдень прогнозується -2...-7 °С, на півдні, південному сході та Закарпатті буде 0...+3 °С, у Криму — +5...+10 °С.

Погода в Україні 18 лютого
Погода в Україні 18 лютого. Фото: Meteopost

Погода в Києві 18 лютого

У столиці сніг буде ввечері. На дорогах можливе утворення ожеледиці. Температура повітря вночі -12 °С, вдень -8 °С.

Коли очікувати потепління

Діденко зазначила, що найближчим часом ще очікуються морози. Водночас стійкіше потепління до відлиги та збільшення температури повітря буде з 22-23 лютого.

Допис Діденко. Фото: скриншот

Нагадаємо, 17 лютого Київ оговтується від сильного снігопаду, який спричинив великі затори та переповнені зупинки громадського транспорту. 

Раніше у центрі Луцька з даху будівлі впала масивна крижана брала, яка ледь не спричинила трагедію.

погода Україна Наталка Діденко прогноз погоди погода в Україні температура повітря
Альбіна Зарічна - Редактор
Автор:
Альбіна Зарічна
