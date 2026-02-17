Видео
Главная Метео Синоптик Диденко назвала, где завтра похолодает до -15 °С

Синоптик Диденко назвала, где завтра похолодает до -15 °С

Ua ru
Дата публикации 17 февраля 2026 14:10
Прогноз погоды в Украине на завтра 18 февраля от синоптика Натальи Диденко
Зимняя погода. Фото: УНИАН

Погода в Украине завтра, 18 февраля, ожидается с морозами и значительными осадками. Кроме того, возможны гололедица и порывистый ветер. Такие погодные условия продержатся недолго, поскольку уже совсем скоро будет очередное потепление.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на прогноз погоды синоптика Наталки Диденко.

Читайте также:

Прогноз погоды в Украине на 18 февраля

В Украину снова придет южный циклон. Вследствие этого на севере и западе ожидаются гололедица и порывистый ветер.

Прогноз погоди в Україні на 18 лютого
Южный циклон. Фото: t.me/PohodaNatalka

Центральная часть завтра окажется в сложных погодных условиях — снег, мокрый снег, дождь, налипание мокрого снега, гололед, сильный северо-восточный ветер.

В восточных областях также прогнозируется сложная погода, но преимущественно с дождями.

В южной части Украины также ожидаются дожди, а в Одесской области с мокрым снегом. Прогнозируется также штормовой ветер.

Температура воздуха ночью -5...-9 °С, в северных областях -10...-15 °С. Днем прогнозируется -2...-7 °С, на юге, юго-востоке и Закарпатье будет 0...+3 °С, в Крыму — +5...+10 °С.

Погода в Україні 18 лютого
Погода в Украине 18 февраля. Фото: Meteopost

Погода в Киеве 18 февраля

В столице снег будет вечером. На дорогах возможно образование гололеда. Температура воздуха ночью -12 °С, днем -8 °С.

Когда ожидать потепления

Диденко отметила, что в ближайшее время еще ожидаются морозы. В то же время устойчивое потепление к оттепели и увеличение температуры воздуха будет с 22-23 февраля.

null
Пост Диденко. Фото: скриншот

Напомним, 17 февраля Киев оправляется от сильного снегопада, который вызвал большие пробки и переполненные остановки общественного транспорта.

Ранее в центре Луцка с крыши здания упала массивная ледяная глыба, которая едва не вызвала трагедию.

Альбина Заречная - Редактор
Автор:
Альбина Заречная
