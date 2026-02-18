Погода сегодня, 18 февраля, в Украине — Укргидрометцентр и Наталка Диденко

Мужчина мерзнет на улице зимой. Фото иллюстративное: istock.com

Прогноз погоды в Украине на среду, 18 февраля, дали синоптики. Из-за циклона на юге, востоке и в большинстве центральных областей пройдут умеренный снег и дождь, которые могут привести к образованию гололеда.

Об этом во вторник, 17 февраля, сообщили в Украинском гидрометеорологическом центре, передает Новини.LIVE.

Какая погода будет в Украине 18 февраля

В Одесской области, а днем еще и на Николаевщине, Полтавщине и Кировоградщине пройдут значительные осадки, а температура будет колебаться от -3 °С до +2 °С. Во всех остальных областях выпадет умеренный снег. В Черкасской и Сумской областях днем значительный снег. На крайнем западе осадков не ожидается.

В большинстве регионов ночью столбики термометров снизятся до -6...-11 °С, а днем поднимется до 0...-5 °С. На севере ночью до -17 °С, днем -5...-10 °С. На дорогах по всей стране, кроме юго-востока, гололедица. В восточных, большинстве южных и центральных областей ожидаются порывы северо-восточного и восточного ветра до 15–20 м/с (I, желтый, уровень опасности).

В Киеве и Киевской области облачно. Ночью без осадков. Днем снег. На дорогах местами гололедица. Северо-восточный ветер достигнет 7–12 м/с. В столице ночная температура составит -12...-14 °С, а дневная — -8...-10 °С. В Киевской области ночью предполагается -12...-17 °С, а днем — -5...-10 °С.

По прогнозу синоптика Наталки Диденко, 18 февраля южный циклон затронет западные и северные регионы Украины — ожидаются снег, гололедица и порывистый ветер. Самые сложные погодные условия предполагаются в центральных регионах: снег, мокрый снег, дождь, налипание мокрого снега, гололед, сильный северо-восточный ветер. На востоке дождь. На юге дожди, в Одесской области — с мокрым снегом и штормовым ветром.

Температура воздуха ночью -5...-9 °С, в северных областях — -10...-15 °С. Днем воздух прогреется до -2...-7 °С, на юге, юго-востоке и Закарпатье — до 0...+3 °С, в Крыму — до +5...+10 °С.

В Киеве вечером ожидается снег. На дорогах образуется гололедица. Ночью в столице похолодает до -12 °С, а днем потеплеет до -8 °С.

Напомним, в Харькове 18 февраля будет облачно. Возможны снег, дождь и гололедица.

Ранее Наталка Диденко предупредила, что 18 февраля в Украине будет морозным и со значительными осадками. Правда, потепление тоже не за горами.