Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Контекст Олімпіада Видео
КомпанииПсихологияИнвестицииШтабРынок трудаTravelКультМодаРынок недвижимостиFashionПутешествияДом и огородПогодаОлимпиадаLifeМода и красотаВкусТуризмРецептыДомВоенная экономикаТранспортАвтоКино и сериалыМетеоПсихология 2025Шоу-бизнес 1МедцентрПромоНедвижимостьГороскопЭксклюзивВалютаЕвровидениеВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦКМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1Украина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняЛайфстайлПраздникиФинансыЛьвовЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивСпортШоу-бизнесАрмияITКиноТехнологииДом 2024

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Евровидение
Кино
Культ
Львов
Метео
Мобилизация
Новости дня
Олимпиада
Погода
Праздники
Промо
Рынок недвижимости
Спорт
Технологии
Транспорт
ТЦК
Финансы
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Метео Гидрометцентр предупреждает о морозах до -17 °С в Украине на сегодня

Гидрометцентр предупреждает о морозах до -17 °С в Украине на сегодня

Ua ru
Дата публикации 18 февраля 2026 06:25
Погода сегодня, 18 февраля, в Украине — Укргидрометцентр и Наталка Диденко
Мужчина мерзнет на улице зимой. Фото иллюстративное: istock.com

Прогноз погоды в Украине на среду, 18 февраля, дали синоптики. Из-за циклона на юге, востоке и в большинстве центральных областей пройдут умеренный снег и дождь, которые могут привести к образованию гололеда.

Об этом во вторник, 17 февраля, сообщили в Украинском гидрометеорологическом центре, передает Новини.LIVE.

Реклама
Читайте также:

Какая погода будет в Украине 18 февраля

Погода в Украине 18 февраля 2026 года
Карта "Погода в Украине" от Укргидрометцентра

В Одесской области, а днем еще и на Николаевщине, Полтавщине и Кировоградщине пройдут значительные осадки, а температура будет колебаться от -3 °С до +2 °С. Во всех остальных областях выпадет умеренный снег. В Черкасской и Сумской областях днем значительный снег. На крайнем западе осадков не ожидается.

В большинстве регионов ночью столбики термометров снизятся до -6...-11 °С, а днем поднимется до 0...-5 °С. На севере ночью до -17 °С, днем -5...-10 °С. На дорогах по всей стране, кроме юго-востока, гололедица. В восточных, большинстве южных и центральных областей ожидаются порывы северо-восточного и восточного ветра до 15–20 м/с (I, желтый, уровень опасности).

Метеорологические явления в Украине 18 февраля 2026 года
Карта "Опасные метеорологические явления" от Укргидрометцентра

В Киеве и Киевской области облачно. Ночью без осадков. Днем снег. На дорогах местами гололедица. Северо-восточный ветер достигнет 7–12 м/с. В столице ночная температура составит -12...-14 °С, а дневная — -8...-10 °С. В Киевской области ночью предполагается -12...-17 °С, а днем — -5...-10 °С.

Температуры в Украине 18 февраля 2026 года
Карта температур от Meteopost.com

Прогноз погоды от Наталки Диденко

По прогнозу синоптика Наталки Диденко, 18 февраля южный циклон затронет западные и северные регионы Украины — ожидаются снег, гололедица и порывистый ветер. Самые сложные погодные условия предполагаются в центральных регионах: снег, мокрый снег, дождь, налипание мокрого снега, гололед, сильный северо-восточный ветер. На востоке дождь. На юге дожди, в Одесской области — с мокрым снегом и штормовым ветром.

Температура воздуха ночью -5...-9 °С, в северных областях — -10...-15 °С. Днем воздух прогреется до -2...-7 °С, на юге, юго-востоке и Закарпатье — до 0...+3 °С, в Крыму — до +5...+10 °С.

В Киеве вечером ожидается снег. На дорогах образуется гололедица. Ночью в столице похолодает до -12 °С, а днем потеплеет до -8 °С.

Напомним, в Харькове 18 февраля будет облачно. Возможны снег, дождь и гололедица.

Ранее Наталка Диденко предупредила, что 18 февраля в Украине будет морозным и со значительными осадками. Правда, потепление тоже не за горами.

погода Укргидрометцентр Наталка Диденко прогноз погоды погода в Украине
Людмила Войтюк - Редактор
Автор:
Людмила Войтюк
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации