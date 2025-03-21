Погода у Києві завтра — чого очікувати

Люди в зимовому одязі на вулиці. Фото: Новини.LIVE / Ігор Кузнєцов

У Києві та області завтра, 22 березня, здебільшого буде хмарно. Однак хмарність не принесе столиці опадів. Натомість на Київщині прогнозують вночі морози.

Про це інформує Український гідрометеорологічний центр.

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За прогнозами синоптиків, 22 березня по території Київщини та м. Києва буде мінлива хмарність. Однак, за інформацією синоптиків, дощів не очікується. Вітер буде північно-східний, в межах 5-10 м/с.

На Київщині температура повітря вночі коливатиметься від +3 °C до -2 °C . Натомість вдень буде значно тепліше — температура повітря коливатиметься від +11 °C до +16 °C .

Водночас у Києві вночі буде теж доволі прохолодно — +1...+3 °C. Натомість вдень тепле повітря потішить мешканців столиці, температура буде в межах +14...+16 °C.

Скриншот допису Укргідрометцентру

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