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Вихідні з весняним настроєм — прогноз погоди синоптика Діденко

21 березня 2025 13:00
Людмила Войтюк - Редактор
Людмила Войтюк
Редактор
Погода на вихідні 22 та 23 березня — детальний прогноз Діденко
Сонячна погода. Фото: Новини.LIVE/Ігор Кузнєцов
Людмила Войтюк - Редактор
Людмила Войтюк
Редактор

Вже цих вихідних в Україні буде потепління. У суботу, 22 березня, та у неділю, 23 березня, переважатиме весняна та комфортна погода, хоча у деяких регіонах можливі невеликі опади у вигляді дощів.

Про це повідомила синоптик Наталка Діденко

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Прогноз погоди в Україні 22 березня

У суботу, 22 березня, повітря вдень прогріється до +10...+15°С, лише на крайньому сході та в прибережних районах буде трохи свіжіше — +9...+12 °С. Загалом переважатиме суха та сонячна погода, хоча ймовірні дощі на Сумщині та в районі Карпат.

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Температурна карта України 22 березня. Фото: Метеопост

Прогноз погоди в Україні 23 березня

У неділю, 23 березня, температура повітря, як зазначає Наталка Діденко теж буде такою ж комфортною, що й у суботу. Однак у західних та північних областях стане прохолодніше. Також дощі охоплять західні, північні регіони та Вінниччину. На решті території переважно без істотних опадів.

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Температурна карта України 23 березня. Фото: Метеопост

Погода у Києві на вихідні 22 та 23 березня

У Києві в суботу, 22 березня, опадів не очікується, а стовпчики термометрів піднімуться до +14°С. Натомість у неділю, 23 березня, температура знизиться до +10...+12°С, і місцями можуть пройти короткочасні дощі. 

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