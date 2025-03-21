Погода на вихідні 22 та 23 березня — детальний прогноз Діденко

Вихідні з весняним настроєм — прогноз погоди синоптика Діденко
Вже цих вихідних в Україні буде потепління. У суботу, 22 березня, та у неділю, 23 березня, переважатиме весняна та комфортна погода, хоча у деяких регіонах можливі невеликі опади у вигляді дощів.
Про це повідомила синоптик Наталка Діденко.
Прогноз погоди в Україні 22 березня
У суботу, 22 березня, повітря вдень прогріється до +10...+15°С, лише на крайньому сході та в прибережних районах буде трохи свіжіше — +9...+12 °С. Загалом переважатиме суха та сонячна погода, хоча ймовірні дощі на Сумщині та в районі Карпат.
Прогноз погоди в Україні 23 березня
У неділю, 23 березня, температура повітря, як зазначає Наталка Діденко теж буде такою ж комфортною, що й у суботу. Однак у західних та північних областях стане прохолодніше. Також дощі охоплять західні, північні регіони та Вінниччину. На решті території переважно без істотних опадів.
Погода у Києві на вихідні 22 та 23 березня
У Києві в суботу, 22 березня, опадів не очікується, а стовпчики термометрів піднімуться до +14°С. Натомість у неділю, 23 березня, температура знизиться до +10...+12°С, і місцями можуть пройти короткочасні дощі.
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