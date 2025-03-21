Чи будуть магнітні бурі сьогодні 21 березня — прогноз для метеозалежних

Головний біль у жінки. Ілюстративне фото: freepik

На Землі у п'ятницю, 21 березня, суттєвих магнітних бур не очікується. Одна на Сонці були небезпечні спалахи, які можуть викликати сонячний радіаційний шторм, що вплине на самопочуття людей.

Про це повідомляє Meteoprog.

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Протягом останніх 24 годин сонячна активність була на помірному рівні. За останню добу на Сонці сталися чотири спалахи класу С та один М1,5. Сонячні спалахи M-класу є середніми з великих спалахів. Спалах М1,4 може викликати невеликий рівень радіоперешкод на денній стороні Землі. Можливий сонячний радіаційний шторм.

Очікується, що у п'ятницю геомагнітне поле буде від тихого до нестабільного рівня. Сонячна активність буде низькою з ймовірністю спалахів класу M і невеликою ймовірністю спалаху класу X.

Сонячна активність на 21 березня

Можливість малого геомагнітного шторму — 10%

Ймовірність великого геомагнітного шторму — 1%

Імовірність спалаху на Сонці М-класу — 30%

Імовірність спалаху на Сонці Х-класу — 5%

Кількість сонячних плям — 28.

Головний біль у жінки. Ілюстративне фото: freepik

Як зменшити вплив магнітних бур на організм

Для того, аби зменшити вплив магнітних бур на організм, потрібно добре спати, відмовитися від алкоголю та паління, більше гуляти на свіжому повітрі, уникати стресів та перевтоми, займатися фізичними вправами, пити ліки проти хронічних захворювань, якщо такі є, а також вживати продукти, де багато калію та магнію.

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